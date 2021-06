Noiva desde 2019, Elizabeth Olsen dá a entender que já se casou com Robbie Arnett

09/06/2021 | 11:10



O Visão de Paul Bettany já pode ficar com ciúmes: ao que tudo indica, Wanda já está casada! Ou melhor, quem parece ter oficializado a união é a atriz Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate do Universo Cinematográfico Marvel, que estava noiva do músico Robbie Arnett desde julho de 2019 - e, durante uma entrevista, pode ter deixado escapar que acabou subindo ao altar ao lado do amado.

De acordo com o site do canal E! Entertainment Television, a atriz participou de um episódio da série Actors on Actors, produzida pela Variety Studio, para falar sobre o sucesso da série WandaVision e sobre seus próximos projetos. E foi durante esse bate papo que ela acabou referindo-se a Robbie como seu marido de um modo bem natural! Tudo porque ela escolheu dar a entrevista em um local de sua casa que deixaria Sabrina Sato orgulhosa: o banheiro!

- Estou em um banheiro. Estive no Reino Unido durante sete meses e voltei há dois dias, e meu vizinho está fazendo muitas obras no quintal. Ainda ouço e estou no banheiro mais afastado.

Com isso, a estrela de WandaVision acabou percebendo que havia uma decoração aparecendo ao fundo, e apontou que Robbie teria colocado um livro infantil, que conta as histórias de uma garota mágica, junto aos itens para simbolizar sua atuação como a famosa feiticeira:

- Eu também notei que meu marido colocou Little Miss Magic [no fundo]. Você sabe, os livros Little Miss? Eles são livros clássicos, mas mágicos [é] por causa de WandaVision, porque ele é uma gracinha!

Diante disso, a apresentadora Kaley Cuoco, que conversava com Elizabeth, resolveu provocar a atriz sobre a vida a dois:

- Eu adoro que ele tenha feito o design para você hoje. Ele fez muito... há serviço de artesanato também? O que mais ele está fazendo?

Apesar de Olsen ter optado por se manter discreta, ela acabou revelando algo fofo sobre a rotina do casal:

- Eu fiz café da manhã para ele.

Os primeiros rumores de que o casal estaria em um relacionamento surgiram em fevereiro de 2017 e, desde então, a única aparição pública dos dois juntos ocorreu em setembro do mesmo ano, durante uma festa pré-Emmy. Mesmo após a notícia do noivado dos dois ter repercutido em 2019, o casal parece preferir manter a relação longe dos holofotes. Fofos, né?