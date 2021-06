Príncipe Harry ameaça processar BBC após ser acusado de não ter pedido permissão à Rainha Elizabeth II para dar o nome de Lilibet à filha

09/06/2021 | 11:10



Príncipe Harry e Meghan Markle deram o nome de Lilibet Diana à filha caçula que nasceu no dia 4 de junho. O nome serve como homenagem à Rainha Elizabeth II, já que o apelido íntimo da monarca é Lilibet. Após ter sido divulgado que o Duque de Sussex pediu permissão à avó para poder dar esse nome para a filha, o casal está sendo acusado de justamente não ter entrado em contato com a rainha antes de tomar essa decisão.

Agora, segundo informações do Daily Mail, Harry está ameaçando processar a BBC, já que o canal fez uma reportagem liderada por Jonny Dymond para afirmar que a rainha nunca foi questionada sobre se ela autorizava o nome Lilibet para a bisneta.

Uma hora e meia após a matéria ir ao ar, Harry e Meghan se pronunciaram por meio de um comunicado feito por um amigo próximo do casal, Omid Scobie, que inclusive escreveu a polêmica biografia Finding Freedom. Ele confirma que a rainha foi a primeira pessoa a qual o casal ligou para pedir a permissão do uso do nome Lilibet. Além disso, ele afirma que Harry e Meghan não usariam esse nome caso a rainha não desse o seu apoio.

Ainda de acordo com o jornal inglês, o casal logo emitiu uma notificação da ação legal por meio de uma firma de advocacia junto com uma declaração que levantou mais perguntas do que respostas sobre se a rainha deu permissão ou se o casal simplesmente a informou de suas intenções em fato consumado.

O comunicado ainda insiste que a BBC estava errada:

O duque falou com sua família antes do anúncio, na verdade sua avó foi o primeiro membro da família para quem ele ligou. Durante essa conversa, ele compartilhou sua esperança de nomear sua filha Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse apoiado, eles não teriam usado o nome.

Depois, a BBC editou a reportagem, mas o artigo ainda diz que a rainha não foi questionada sobre o nome do bebê e Jonny Dymond ainda usou o Twitter para afirmar que a informação veio de uma fonte de dentro do Palácio de Buckingham.

Vale citar que essa não é a primeira vez que Harry enfrenta um embate com a BBC. Recentemente, veio à tona que ele e o irmão, príncipe William, estavam indo atrás da verdade de uma reportagem feita pelo canal sobre Lady Di.

Archie, o irmão mais velho!

Archie Harrison, primogênito do casal, ficou muito feliz com o nascimento de sua irmãzinha! Segundo informações da People, uma fonte revelou que o pequeno, que completou dois anos de idade no começo de maio, está muito feliz por ter uma irmãzinha.

Já outra pessoa próxima ao casal informou os seguintes detalhes:

- Eles prepararam Archie falando muito sobre o bebê. Ele é muito pequeno para entender, no entanto. Ele é grande o suficiente, porém, agora está começando a ter sua própria vida também. Ele gosta de atividades pré-escolares e ao ar livre. Ele terá um verão divertido. Meghan e Harry também estão tirando um tempo para se concentrar em sua família.

Os padrinhos de Lilibet

Lili em breve será batizada, mas segundo informações do The Telegraph, dadas pelo Daily Mirror, Meghan e Harry irão manter em segredo a identidade dos padrinhos da pequena. Além disso, a cerimônia de batismo será também feita a portas fechadas. Isso porque o casal, que se afastou da família em janeiro de 2020, tem agora total controle sobre o que eles desejam ou não expor ao mundo. Um exemplo recente é o fato de ambos terem preferido não mostrar diretamente o rostinho de Archie. Pelo mesmo motivo, o público pode demorar para ver uma primeira foto de Lilibet.

Lembrando que a madrinha de Archie é a ex-babá de Harry e príncipe William, Tiggy Pettifer, e o padrinho é Mark Dyer, ex-escudeiro de príncipe Cahrles e amigo de Harry, Charlie van Straubenzee.

Lili não é a primeira integrante da família real a nascer nos Estados Unidos

Por terem se afastado da família real em janeiro de 2020, Harry e Meghan inclusive deixaram a Inglaterra e se mudaram para os Estados Unidos. Como Lili nasceu em Santa Barbara, na Califórnia, ela é considerada norte-americana. Mas você sabia que a bebê não é a primeira integrante da família real a nascer fora da Inglaterra?

Segundo informações da People, Lord Frederick Windsor, o filho do primo da rainha, o Príncipe Michael de Kent, e a esposa dele, Sophie Winkleman, estavam morando na Califórnia quando deram as boas-vindas à primeira filha, chamada Maud Windsor. A menina, que já foi daminha de honra em alguns casamentos da realeza, nasceu em agosto de 2013 em um hospital de Los Angeles.

As coincidências não param por aí: Sophie, assim como Meghan, também é atriz! Inclusive, nessa época em que ela estava morando com o marido nos Estados Unidos, ela fazia parte do elenco de Two and a Half Men.