CPI aprova acareação entre Luana Araújo e coordenadora do PNI

09/06/2021 | 10:40



A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira, 9, a convocação de Francieli Francinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, para prestar depoimento à comissão. Além disso, os senadores deram aval a realização de uma acareação entre Francieli e a infectologista Luana Araújo, que foi vetada pelo governo para assumir a Secretaria de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, após trabalhar por dez dias na pasta.

O requerimento foi apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA). "A Doutora Franciele Francinato editou nota técnica aos Estados, recomendando a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da Astrazeneca, com qualquer vacina que estivesse disponível, sem nenhuma comprovação de segurança ou eficiência disso em gestantes", justificou Alencar.