França abre fronteiras para boa parte do mundo; Brasil segue com restrições

Hoje (9/6), a França abre fronteiras para viajantes de lugares que estão controlando bem a pandemia de covid-19. Brasileiros seguem entre os grupos restritos, já que o país ainda sofre com o ritmo lento da vacinação e registra milhares de novos infectados todos os dias.

França abre fronteiras para boa parte do mundo

Para retomar o turismo, o governo francês classificou os países do mundo por cores, que indicam seus status em relação à pandemia. As nações do grupo verde são as mais bem-sucedidas, como Austrália, Coreia do Sul e Israel.

Os países verdes e os destinos da União Europeia têm algumas vantagens no processo de abertura das fronteiras. Viajantes vacinados que partem desses locais podem entrar em território francês sem a necessidade de apresentar um teste PCR negativo (até então, ele era obrigatório para todos).

A lista laranja inclui países que estão imunizando suas populações com vacinas autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e que já conseguem controlar bem a disseminação do vírus (como Estados Unidos e Reino Unido). Assim como as pessoas de lista verde que não foram vacinadas, viajantes dessas nações precisam apresentar um PCR negativo realizado em até 72 horas antes do embarque.

A classificação vermelha é destinada aos locais que não conseguem controlar o vírus e sofrem com a circulação de variantes, como Brasil, Argentina, Índia, Costa Rica, Turquia e África do Sul. Mesmo se estiverem vacinados, viajantes dessas nações só podem entrar na França se comprovarem um motivo de urgência.

