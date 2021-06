CPI da China tem alta anual de 1,3% em maio

09/06/2021 | 07:09



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China registrou alta anual de 1,3% em maio, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A leitura frustrou a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que esperavam avanço de 1,5%. Na comparação mensal, o indicador caiu 0,2% em maio. Já núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos, mostrou ganho anual de 1,6% no mês passado, enquanto os preços ao consumidor no intervalo de janeiro a maio subiram 0,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.