A conta é do povo

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 23:59



Os gestores públicos devem ter como uma de suas principais obrigações o extremo cuidado com as verbas que administram. Eles precisam ter a consciência de que os recursos que entram nos cofres não lhes pertencem, mas que cabe a eles dar a melhor destinação possível. Atendendo às necessidades da população, que, afinal, é quem paga os tributos, a única fonte de renda de municípios, Estados ou do País.

E isso não se restringe apenas ao Executivo. Quem se candidata a um posto no Legislativo também tem de estar disposto a usar seu cargo para trabalhar em favor do povo. Jamais servir-se do cargo para obter vantagens ou outros benefícios, sejam pessoais ou para os grupos que empenharam apoio – leia-se dinheiro – para a campanha eleitoral e que depois certamente cobrarão a fatura.

Esta regra deveria ser clara. Entretanto, diante de tantos maus exemplos de gastos indevidos, aproxima-se da exceção. Parece até que o poder fornece salvo-conduto à gastança ou causa espécie de amnésia que apaga as lembranças de promessas de transparência que um dia foram apregoadas aos quatro ventos.

O desperdício do numerário público não ocorre apenas por má-fé de quem deveria atuar de forma ilibada e oferecer modelo de retidão. Há ocasiões em que o dinheiro se esvai por pura inabilidade.

São vários os casos que podem ser utilizados para demonstrar tais ocorrências. Exemplo claro é o que se presencia no largo em frente à Igreja São João Batista, no Rudge Ramos, em São Bernardo. Ali foram empregados R$ 6 milhões para a execução de intervenções que tiveram início em 2015.

Agora, seis anos depois, outras obras foram feitas no local, com objetivo de deixá-lo praticamente igual ao que era antes das primeiras reformas. Ou seja, todo o capital empregado nas diversas modificações acabou sendo jogado fora.

Faltaram critério, planejamento e respeito pela população em todas as etapas deste projeto.