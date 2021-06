Um ‘sim’ para a Conmebol!

Do Diário do Grande ABC



A confirmação do Brasil como sede ‘tapa-buraco’ da Copa América 2021 é a plena demonstração de governo que se preocupa com o desimportante. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) tratou de procurar um governo que se interessaria por esse evento insignificante e que seria capaz de arcar com os danos e impactos da competição. Adivinhe quem respondeu com entusiasmo? O entusiasmo que faltou aos integrantes do governo para responder às grandes farmacêuticas em 2020 e 2021 sobrou para dar pleno atendimento aos interesses da Conmebol.

Enquanto o mundo investe em vacinas, investimos em tratamentos ineficientes; enquanto o mundo se fecha, nós nos abrimos; enquanto os governos investem fortemente em sua economia, não temos planos concretos de proteção para esse setor. O desastre está por se avizinhar, principalmente quando Estados Unidos e China estiverem com a população vacinada e em plena retomada de atividades – e nós estivermos disputando vacinas com países periféricos em âmbito mundial.

As provas da incapacidade de gestão da pandemia por parte do governo federal se acumulam na CPI da Covid-19, juntamente com o número de pessoas mortas pela doença e o colapso da saúde pública e privada no Brasil, mas nada parece sensibilizar o presidente, os militares, os ministros ou o Congresso Nacional.

Ninguém parece ter coragem de demonstrar insatisfação suficiente para sobrestar as práticas de governo que se sensibiliza com a Copa América. O desastre gerado pela pandemia é grandioso e vai ser sentido em breve, com o colapso de famílias, crise na Previdência Social, dificuldades na retomada econômica, inflação, desemprego, crise na saúde e na educação pública. É como se estivéssemos passando por guerra de grandes proporções sem condições de responder aos ataques.

Mas não se surpreenda se o governo recuar e desistir de ser a sede do evento da Conmebol. O governo Bolsonaro é volátil e especialista em criar desencontros de informações que servem de combustível para mais medidas sem sentido e paliativas, de cunho eleitoral – afinal, o problema não é vencer a pandemia. O objetivo é a manutenção do poder e a perpetuação política, é a vitória em 2022, e se, no meio do caminho, estiverem milhares de mortos ou colapsos econômicos, isso é mero detalhe.

O ‘sim’ para a Conmebol é apenas mais um sintoma da doença que assola nossos políticos há alguns anos, que é a conivência com governo ineficiente e sem articulação. Somos excelentes para sediar a Copa América, mas incapazes de perceber o que está acontecendo dentro do nosso País.

Francis Ricken é advogado, mestre em ciência política e professor da Escola de direito e ciências sociais da Universidade Positivo.



PALAVRA DO LEITOR

Mais uma dele

Mais uma deste ‘genocida’ Jair Bolsonaro: desta vez ele pediu ao presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, que mandasse embora o técnico da Seleção Brasileira, Tite, e que levasse para o lugar dele Renato Gaúcho (Esportes, ontem). Só porque os jogadores, junto com o treinador, são contra a realização da Copa América no Brasil. Tantas coisas importantes para se ver no País e esse senhor vem com mais essa estupidez.

Fernando Zucatelli

São Caetano



São-bernardense

Faltou completar o título da Primeira Página deste Diário em que se lê ‘São Bernardo é o município mais vulnerável da região à Covid (dia 7). ‘Santo André, o menor.’ Deviam, antes de publicar as notícias, ler as cartas nesta Palavra do Leitor, pois só aqui que leio que Santo André é pior que São Bernardo.

Keiko Sakata

São Bernardo



Desfiliação

Nosso vereador Eduardo Leite foi duramente criticado por ter feito elogios aos acertos do prefeito Paulo Serra. Ao ver do partido de Leite, o PT, ele não deveria se posicionar dessa forma, já que o prefeito é do PSDB. Tais críticas vão levar o vereador, o mais votado do PT, à sua desfiliação. Gostaria de saber o porquê das não críticas das fotos de FHC x Lula dia desses em todos os meios de notícias.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



Sabesp

Tínhamos serviço do Semasa na distribuição de água em Santo André, não era o ideal, mas atendia aos munícipes. Após a transferência para a Sabesp, aí a coisa ficou absurda: contas não vêm mensais, fazem a leitura, mas não enviam. Daí, no mês subsequente, duas contas. Isso onera, pois mexe no orçamento. Quando era o Semasa, tinha gasto médio de sete metros cúbicos ao mês. Fiz reformas, troquei descargas para ecológicas e – bingo! – aumentou meu consumo em 50%. Estou tentando falar no 0800 da Sabesp e, em média, tem de ligar umas 20 vezes para ser atendido. Consegui, mas, no meio da ligação, derrubam a chamada e não é registrado. Tento ligar para a ouvidoria e também não consigo. Isso é o belo serviço prestado por uma estatal.

Carlos Alberto Frabetti

Santo André



Incoerência

Deve-se sempre respeitar e lutar pela liberdade de imprensa e atividade dos jornalistas, a bem da democracia. Ocorre, todavia, que a imprensa, inclusive objeto de editorial local, deu grande ênfase à derrubada do veto presidencial à decisão que suprimia publicação na imprensa escrita em casos de licitações, entendendo que poderia ocorrer atentado à liberdade de imprensa e à atividade dos jornalistas para informações à sociedade. Tudo perfeito e apoiado, em termos. Apenas não se observou maior ênfase em nossa imprensa na pretensão da Prefeitura Municipal de Diadema em criar diário eletrônico para publicação de atos oficiais, extinguindo-se a publicação impressa.

Reinaldo Toledo

Santo André



Terceira via!

Está na hora de acordar e encontrar a terceira via para eleição 2022. Quando chegar o fim do ano, provavelmente teremos boa parte da população vacinada, a economia melhorando, os empregos voltando e as pessoas esquecendo por que demoramos tanto a voltar um pouco ao ritmo normal. Quem vai querer tirar partido desta melhora é o presidente negacionista, que lutou o tempo todo contra as vacinas, e riu de todos os ‘maricas’ que usavam máscara.

Tânia Tavares

Capital