Grande ABC registra dia com mais casos desde 29 de março

Anderson Fattori



08/06/2021 | 21:45



Com 889 novos casos de Covid-19 informados por Mauá, o Grande ABC registrou nesta terça-feira (8) 1.254 diagnósticos positivos da doença, maior número para um dia desde 29 de março, quando as sete prefeituras reportaram 1.565 contaminações em 24 horas. Com os dados de ontem, a região está perto de atingir a expressiva marca de 200 mil resultados positivos, o que deve acontecer hoje, já que o balanço de ontem fechou com 199.865 casos confirmados.



O número de mortes também apresentou alta em relação aos últimos dias. Foram 52 óbitos confirmados pelas prefeituras entre segunda-feira e ontem, sendo 18 em Santo André, dez em Mauá, nove em Diadema, oito em São Bernardo, cinco em São Caetano e dois em Ribeirão Pires. A marca de ontem é a maior desde 31 de maio, quando as sete cidades registraram 63 perdas.



BRASIL

De acordo com boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, o País registrou 2.378 mortes em período de 24 horas. Esse é o maior número para um dia desde 2 de junho, quando foram computadas 2.507 perdas pelos Estados. No total, são 476.792 falecimentos.



O Brasil superou ontem marca de 17 milhões de casos. Com mais 52.911 registros, o País chegou a 17.037.129 desde o início da pandemia. Destes, 15.494.071 estão recuperados.



ESTADO

São Paulo registrou até ontem 3.378.256 casos de Covid e 115.309 óbitos. Nas últimas 24 horas foram 8.022 novos contaminados e 767 óbitos. Entre o total de infectados, 3.048.550 tiveram a doença e já estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 82,1% e na Grande São Paulo é de 79,4%.