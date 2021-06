Thiago promove enquetes nas redes

Raphael Rocha



09/06/2021 | 00:01



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que tem domicílio eleitoral em São Caetano, tem utilizado suas redes sociais como campo de pesquisa com seus seguidores. Não é raro ver o parlamentar promovendo enquetes com assuntos de temas gerais. Até o sentimento eleitoral de quem o acompanha na internet o deputado tenta mensurar. Um dos temas recentes que Thiago tratou foi sobre a polarização eleitoral desenhada para o pleito do ano que vem. Ele foi questionado se votará no presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi taxativo em dizer que não apoia nenhum dos dois e que quer ver uma candidatura de terceira via ganhando corpo.

BASTIDORES

Possibilidades

O governo do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), tem feito pesquisas para saber a aceitação do chefe do Executivo e até um potencial eleitoral caso haja novo pleito na cidade. E tem surpreendido a aparição do nome do vereador Marcel Munhoz (Cidadania) nos levantamentos. Tanto que Tite chegou a comentar com alguns articuladores sobre a possibilidade de uma chapa pura se houver nova eleição – a exemplo de 2016, quando José Auricchio Júnior (PSDB) apostou em um vice tucano, à ocasião Beto Vidoski (PSDB), e se deu bem na corrida ao Palácio da Cerâmica.

Aparição

A vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PTB), esteve com o prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos) na atividade de inauguração de letreiro de boas-vindas à cidade – ação que reuniu o grupo de motoqueiros Abutres e provocou aglomeração no domingo. Os dois estavam quase rompidos. A aparição de Penha no evento fez surgir pulga na orelha de vereadores que estão distantes do prefeito.

Saída

O ex-vereador Gil Miranda (Republicanos), de Mauá, foi exonerado da função de assessor especial da Secretaria de Governo da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT). A portaria foi tornada pública ontem, relatando que a demissão foi a pedido do ex-parlamentar.

Conjuntura

Ex-vice-prefeito de Mauá e candidato derrotado à Assembleia Legislativa em 2014, Paulo Eugenio Pereira Junior (PT) diz que o momento do partido não é debater candidaturas locais a deputado. E sim a conjuntura nacional, a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).