Após gastar R$ 6 mi, São Bernardo libera estacionamento em igreja

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/06/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), voltou a liberar o largo em frente à Igreja São João Batista, no Rudge Ramos, para que automóveis utilizem o espaço como estacionamento. A medida foi tomada cinco anos depois de a administração passada, cujo chefe do Executivo era Luiz Marinho (PT), ter vetado o uso do local por veículos e reformado a área com intenção de acompanhar as obras dos corredores de ônibus que foram instalados na Avenida Senador Vergueiro. O valor gasto, à época, e que agora foi desperdiçado pela atual gestão é de, aproximadamente, R$ 6 milhões.



No ano passado Morando já havia realizado outra intervenção no local, restabelecendo o retorno para o motorista que passa na Avenida Senador Vergueiro. O estacionamento na praça, entretanto, seguia inviabilizado. Este ano, a gestão do tucano decidiu reabrir o espaço das vagas para carros.



A equipe do Diário visitou o Largo São João Batista ontem e flagrou carros estacionados em frente à igreja. No local também havia uma faixa, na qual a Prefeitura informava o retorno das vagas de estacionamento rotativo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e de sábado, das 8h às 14h. Em um outro banner, os comerciantes agradeciam ao prefeito, ao vice-prefeito, Marcelo Lima (PSD), e ao vereador Afonsinho (PSDB) pelo retorno das vagas à praça da igreja.



A obra de revitalização de todo o Largo São João Batista teve início em 2015 e tinha intenção de reformular completamente a área, tanto para o passeio quanto para os movimentos viários. Uma das intervenções, por exemplo, retirou o retorno que havia em frente à igreja e que dava acesso ao motorista que estava na Senador Vergueiro à Avenida Caminho do Mar. Além disso, a praça em frente ao templo era utilizada pelos motoristas como estacionamento.



À época, a intervenção na área foi uma das vitrines de Marinho para a candidatura de seu secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Secoli (PT), que foi escolhido para dar continuidade na gestão petista em São Bernardo. As obras apresentaram problemas, chegaram a ficar atrasadas e Secoli não conseguiu se eleger ao Paço.



Em vídeo veiculado no ano passado e que foi feito na data de reinauguração do retorno viário em frente à igreja, Orlando Morando afirma que o acesso foi fechado por erro da “gestão anterior”, que pertencia ao ex-prefeito Marinho. Na filmagem, o tucano ainda relata que reabriu o acesso para dar mais opções para os motoristas e moradores da região.



Sobre a retomada das vagas de estacionamento para automóveis no largo da Igreja São João Batista, cinco anos depois de a administração ter eliminado o estacionamento, a Prefeitura de São Bernardo alegou que a retirada do bolsão atendia a projeto de reforma do complexo viário realizado pela gestão de Luiz Marinho. “Devido solicitações de munícipes e comerciantes da região, após avaliação da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, a Prefeitura deliberou pela oferta de vagas de estacionamento rotativo digital no local”, informou o Paço, por meio de nota.



Marinho disse que a obra de Morando é mais um episódio de marketing do governo tucano. “O retorno do referido estacionamento mostra o excesso de marquetagem e de fake news que fundamentam as ações do atual governo. Prova, mais uma vez, as decisões corretas que tomamos no nosso governo.”