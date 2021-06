Obituário - 9 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/06/2021 | 00:01



João Gado

(São Paulo, 6-5-1935 – 6-6-2021)

Por mais de 80 anos João Gado viveu em Santo André, quase sempre na mesma casa, na Avenida João Ramalho. Começou a trabalhar aos 14 anos na antiga Isan. E formou-se em economia na 2ª turma da Faculdade de Economia da Fundação Santo André, em 1958. Ali também formou-se em contabilidade.

Depois da Isan, atuou em várias multinacionais: General Eletric, Simca, Sandoz, Shellmar, CBS completando uma carreira de 48 anos ininterruptos na Ford, onde se aposentou em dezembro de 1998 depois de 16 anos de trabalho.

Em 2011, João Gado foi focalizado na coluna Memória, ao lado de companheiros da chamada Faeco. “Dos 12 que aparecem na foto, 5 já faleceram, além de mais 3 que não foram a esse encontro”, contabiliza um dos profissionais, Mituo Teramae.

O economista e contador João Gado era filho do iugoslavo (hoje seria croata) Paulo Gado e de Anna Geiger Gado, americana de Chicago. Foi casado por 59 anos com a professora Elda Celina Urbano Gado. Do seu casamento nasceram dois filhos, Rogério Luiz e Miriam Beatriz, que lhes dera, quatro netos: Pedro Henrique, Marina, Beatriz e João Neto.

Colaboração: Rogério Gado

Crédito da foto – Acervo Mituo Teramae

SANTO ANDRÉ

Orlando Polvani, 96. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Leonidia Pereira de Oliveira, 93. Natural de Paratinga (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarinda Frise Cout, 90. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Guiomar dos Santos Araujo, 90. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Itala Itália Ferrari, 90. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Luz Rubio Martinez, 90. Natural da Espanha. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Denival Barbosa, 81. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Araujo da Silva de Azevedo, 77. Natural de Juripiranga (Paraíba). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Taquemitu Ogata, 73. Natural de Álvares Florence (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Maria Rodrigues, 72. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital Pensionista. Dia 5.

Joaquim André dos Reis Lisboa, 69. Natural de Taubaté (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vera Marcia Alencar Mazzeo da Silva, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Seckler, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Cirlene Caraça dos Santos, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Ovídio Lopes Surita, 86. Natural de Itaju (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Luiza Spinelli da Silva, 84. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Cléia da Silva Miranda Vessone, 82. Natural de Alterosa (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Zilzer Montanher, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Laurinete Pereira dos Santos, 79. Natural de Lagoa do Ouro (Pernambuco). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Benedita Medeiros Favini, 78. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Bezerra de Lima, 77. Natural de Buique (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Carlos Aparecido da Silva Pinto, 75. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Vicente Ferreira da Silva, 73. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

José Valdir Velozo, 72. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5. Vale da Paz.

Takasi Tsutsumi, 71. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Vanderlei José Baccaro, 64. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Marcos Rogério Chagas Schiavo, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saúde, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Sonia Alice Ramos da Silva, 85. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Joana Maria de Brito, 73. Natural de Serrinha (Bahia). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.

Reynaldo Claudino, 71. Natural de Fartura (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Cícero Nivaldo Camelo, 60. Natural de Barra de Santana (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Raquel Daniel Batista, 59. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Dercina da Silva Tolentino e Silva, 56. Natural de Maria Helena (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal.

Maria Isabel Vieira, 46. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Eduardo Badaró de Oliveira, 43. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Jonas Elias Júnior, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Autônomo. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal.

Gilberto Bernardo dos Santos, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Santa Faustina, em Garça (São Paulo).

M A U Á

Nair de Souza Tranalli, 88. Natural de São Pedro da União (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Vanda Rosa Parcel, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.