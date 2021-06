Mauá instala barreira sanitária para conscientização sobre a Covid-19

da Redação



08/06/2021 | 19:13



Para conscientizar a população sobre a gravidade da pandemia, a Prefeitura de Mauá vem adotando série de medidas de enfrentamento à Covid-19. A mais recente é a instalação de barreira sanitária. A primeira delas começou a operar hoje, no recuo em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Ramalho.

No local, as equipes da Prefeitura disponibilizam álcool em gel, orientam a respeito dos protocolos sanitários e aferem a temperatura corporal. Pessoas com sintomas da Covid são direcionadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próxima do local onde moram para atendimento clínico.

A ação será realizada inicialmente de segunda a quinta, das 16h às 19h, e contará com equipe de quatro profissionais. O local foi escolhido por ser o principal corredor de entrada ou passagem da cidade, com grande circulação de pessoas. Os profissionais envolvidos terão apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e dos agentes de trânsito.

A Prefeitura também está realizando diariamente, desde o fim de semana passado, atividade que busca informar a população sobre os riscos e os perigos da Covid nas principais feiras livres da cidade, sempre de terça a domingo, das 9h às 12h.

A administração municipal ainda disponibilizará lavatório com torneiras para a higienização das mãos das pessoas que circulam pela Praça XXII de Novembro, na região central.

A orientação é que mesmo as pessoas já vacinadas com as duas doses do imunizante contra o coronavírus sigam tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação: usando máscara corretamente, lavando as mãos com frequência, mantendo o distanciamento físico e evitando aglomerações.