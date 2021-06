Conass: Brasil registra 2.378 mortes e 52.911 novos casos de covid-19 em 24h

08/06/2021 | 18:00



O Brasil registrou hoje 2.378 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira, 8.

Com os registros, 476.792 vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 52.911 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 17.037.129 registros desde o início da pandemia.