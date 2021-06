Colégio Stocco amplia atuação com lançamento de Ensino Médio

da Redação



08/06/2021 | 17:40



O Colégio Stocco, uma das escolas mais tradicionais do Grande ABC, inicia o programa de Ensino Médio, nível decisivo na formação dos estudantes para o ingresso em universidades e no mercado de trabalho. As matrículas começarão a ser feitas em agosto deste ano e contarão com concurso de bolsas. As aulas entram em vigor no calendário de 2022.

Segundo a direção do colégio, que completa 67 anos de atividades em Santo André, a oferta do novo programa responde a uma demanda direta do público atendido no Ensino Fundamental.

“Nossas famílias manifestaram o desejo de seus filhos seguirem seus estudos no Stocco, visando a continuidade do desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social. Com a pandemia, percebemos o claro fortalecimento do vínculo entre essas famílias e a escola, tornando ainda mais sólido o propósito de ir além nesta parceria com os nossos estudantes”, afirma a diretora pedagógica do Colégio Stocco, Elaine Cobos.

A escola informa que o programa está estruturado em quatro pilares: formação cultural e acadêmica; cidadania do mundo; internacionalização curricular; e lifelong learning (aprendizado contínuo).

Elaine explica que um dos focos é capacitar os estudantes para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). “Um dos objetivos é proporcionar segurança na hora dos exames, por isso, nossos professores oferecerão questões no estilo do Enem, além de simulados para analisar desempenho e, caso necessário, replanejamento de ações”, diz, destacando alvos como Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), Unicamp (Universidade de Campinas), Insper, FGV (Fundação Getulio Vargas), PUC (Pontifícia Universidade Católica) e outras instituições de primeira linha.

Instalado no bairro Jardim, a unidade de Ensino Médio contará com estrutura diferenciada, reunindo espaços de aprendizagem e convivência inspirados em conceitos que privilegiam acolhimento e inovação. “O compromisso é praticar um ensino diferente do tradicional e que, além das habilidades cognitivas, também desenvolva as habilidades como comunicação, criatividade e cooperação”, observa Elaine.

Para viabilizar a estratégia pedagógica, os profissionais do Stocco buscam apoio em diversas fontes especializadas na educação moderna. Um dos exemplos foi a visita das diretoras Jozi Stocco e Elaine Cobos à Finlândia, considerada mundialmente uma referência em Educação. "A ideia é um ensino forte, com boas estratégias pedagógicas, excelentes professores, planejamento e atendimento personalizado, contribuindo para que nossos jovens tenham condições de atingir seus objetivos de aprendizado e fazer boas escolhas", diz Elaine.

Fundado em 1954, o Colégio Stocco conta com três unidades, distribuídas na Vila Assunção e Bairro Jardim. Sua missão é potencializar o desenvolvimento dos estudantes por meio de um processo educacional estável e contínuo, desenvolvendo habilidades e competências para que eles possam atuar na sociedade de forma criativa, crítica, autônoma e responsável.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone 4436 0411 ou no site (https://stocco.com.br/) e nas redes sociais do Stocco.