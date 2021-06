Férias na Amazônia: o que fazer e onde ficar

Redação

Nos últimos meses, a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia de covid-19 aumentou a procura de viagens para destinos cercados pela natureza. Muita gente optou por fugir dos grandes centros e resorts para fazer passeios em ambientes mais abertos. Uma boa opção é organizar roteiros de férias na Amazônia, já que a região permite fugir de aglomerações e ainda explorar as belezas e a biodiversidade da maior floresta tropical do mundo.

Férias na Amazônia: dicas e atrações

Quem quer conhecer a floresta de perto pode planejar viagens para diferentes regiões do Brasil. Isso porque a Amazônia está presente em vários estados, como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima.

Na selva, os turistas encontram atrações como os rios Xingu e Tapajós. Outro ponto turístico famoso é o local onde as águas do Rio Negro e Rio Solimões se encontram.

Observar animais e contemplar a rica vegetação local também é uma ótima opção para aproveitar a viagem. Além disso, é possível conhecer mais sobre a diversificada cultura de povos indígenas e ribeirinhos que vivem na região.

Melhores épocas

A região da Amazônia abriga uma floresta tropical úmida, com temperaturas bem quentes. Ao longo do ano, as máximas chegam a 35º e as mínimas a 15º.

Julho é um dos melhores meses para quem quer ver os rios em seus níveis mais altos, formando igapós. Nessa época também há menos chuvas, diferentemente de períodos como dezembro, janeiro, fevereiro e março.

Onde ficar?

Quem quer curtir o destino natural sem deixar o conforto de lado pode se hospedar no Juma Amazon Lodge. Localizado a três horas de Manaus (AM), o hotel tem como principal diferencial a própria floresta, já que está em uma área completamente preservada de 7 mil hectares, com acesso apenas de barco e hidroavião.

Sua infraestrutura conta com bangalôs distantes entre si, restaurante e uma deliciosa piscina de rio. Os visitantes também podem aproveitar algumas atrações de ecoturismo, como caminhadas na floresta, passeios de canoa a remo pelos rios, observação de animais, escalada de árvores, passeio de hidroavião e até mergulhos com botos.

