Anitta e meme das irmãs brigando na hora do parabéns estão no MTV Miaw 2021

08/06/2021 | 16:50



Nesta segunda-feira, 7, a MTV Latino-americana divulgou os indicados ao MTV Miaw 2021 com a cantora Anitta disputando a categoria Poderosa do Ano, mas a surpresa ficou por conta da indicação do meme viral das duas irmãzinhas brigando na hora do parabéns.

O meme concorre na categoria Bomba Viral, com as irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia disputando o prêmio com outros acontecimentos como o reencontro, muito esperado pelos fãs, da banda Rebelde.

Já Anitta concorre ao lado de Karol G e Nathy Peluso na sua categoria, entre outros nomes. A premiação ocorre no dia 13 de julho e os vencedores de cada categoria são escolhidos por voto dos fãs. A votação para as 32 categorias do Miaw 2021 está aberta até dia 7 de julho no site da premiação.

Apesar de sabermos da qualidade dos artistas, personalidades da internet e dos memes do Brasil, essas são as únicas indicações do país na premiação.

Confira mais categorias:

Ícone MIAW

Kimberley Loaiza

Kunno

Kenia OS

Domelipa

Jashlem

Jimena Jiménez

Brianda Deyanara

Rod Contreras

Stories MIAW

Luisito Comunica

Elán

Juanpa Zurita

Paco de Miguel

Danna Paola

Bad Bunny

Kenia OS

Kim Shantal

Bomba Viral

El Niño Del Oxxo

La Chilindrina En Biniki

El Reencuentro de RBD

Ay Rico Rico Rico

As irmãs do aniversário

Máteme Ese Recuerdo De Ese Amargo Amor

#SilhouetteChallenge

Ciclovía De Puebla

Fandom

Jukis

Blinks

BTS Army

Keninis

Dreamers

Cachers

Team Ken Fandom

CNCOwners

Crush Celebridade

Joaquín Bondoni

Harry Styles

Boggi

Hadassah

Macarena Achaga

Billie Eilish

Ester Expósito

Victor Pérez

Jogo Favorito

Among Us

Fall Guys

Fortnite

GTA V

League of Legends

Free Fire

Call of Duty: Warzone

Série Viciante

Wandavision

Handmaids Tale

Euphoria

Luis Miguel, La Serie

The Mandalorian

El Internado: Las Cumbres

The Boys

Emily In Paris

Reality do Ano

Acapulco Shore

Quién Es La Máscara?

Guerreros

Shark Tank

La Más Draga

Exatlón

Poderosa do Ano

Jimena Jiménez

Herly

Ana Lago

Nathy Peluso

Karol G

Anitta

Karime Pindter

Jaylin Acashore

Artista MIAW

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Danna Paola

C. Tangana

Natti Natasha

Clipe do Ano

"Nominad/Hong Kong" - C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro

"Telepatía" - Kali Uchis

"Niño" - Ed Maverick, Muelas de Gallo

"La Noche de Anoche" - Bad Bunny x Rosalía

"Popular" - Zoé

"Ojos Noche" _ Elsa y Elmar feat. Carla Morrison

Hit do Ano

"Bichota" - Karol G

"Dákiti" - Bad Bunny x Jhay Cortez

"Fiel" - Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

"Telepatía" - Kali Uchis

"Hawái" - Maluma

"Botella Tras Botella" - Gera MX, Christian Nodal

"Relación Remix" - Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko

"La Curiosidad" - Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers

Hit Global do Ano

"drivers license" - Olivia Rodrigo

"Levitating" - Dua Lipa feat. DaBaby

"Golden" - Harry Styles

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

"Save Your Tears" - The Weeknd

"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon

"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

Domínio K-pop

Rosé

Blackpink

BTS

IU

TXT

SEVENTEEN

TWICE

(G)I-DLE