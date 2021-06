Ex-combatente andreense da 2ª Guerra, Miguel Garofalo morre aos 99 anos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 16:40



“Meu pai cumpriu a sua missão e muito bem cumprida”, definiu Antonio Carlos Garofalo, o Quico, 70 anos, ao se lembrar do pai, o tenente Miguel Garofalo, 99, que morreu ontem após complicações trazidas por uma pneumonia. Ex-combatente da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), Miguelito, como também era conhecido o tenente, fez parte dos 25 mil homens que o Brasil enviou para combater o nazifascismo na Europa. Miguel Garofalo combateu integrantes do eixo na famosa batalha de Monte Castello, na Itália, que ocorreu no fim de 1944.

Garofalo viveu boa parte da vida no bairro Pinheirinho, em Santo André, e estava internado no Hospital Militar, no bairro do Ipiranga, na Capital, havia duas semanas para tratar de um problema crônico no rim. Durante a internação, entretanto, o tenente acabou manifestando uma forte pneumonia, que acabou vencendo a batalha contra o pracinha.

“Além de vencer no Monte Castello, meu pai também venceu ao organizar a associação de ex-combatentes da 2ª Guerra e também por passar ileso durante grande parte da pandemia do novo coronavírus. Era, antes de tudo, um homem que lutava”, declarou Quico à equipe do Diário, visivelmente emocionado.

Ainda em 1963, menos de 20 anos após retornar da Itália, o tenente Garofalo foi um dos fundadores da Associação dos Expedicionários de Santo André, que, à época, foi fundada em São Caetano. Anos depois, a associação migrou para Santo André, na Vila Guiomar, onde permanece até hoje.

Apesar de não gostar muito de falar sobre as batalhas que lutou durante a ocupação da FEB (Força Expedicionária Brasileira) no Monte Castello, o pracinha participou de quatro incursões militares. Na principal, na tomada do monte, o ex-combatente chegou a ser ferido por estilhaços de uma granada, que o atingiram no braço direito e em partes das costas. “Meu pai sempre falou que a situação só não foi pior porque a granada acabou se desviando ao atingir um pinheiro”, relembrou o filho.

Ao longo da vida, após retornar das batalhas da 2ª Guerra, tenente Garofalo foi sempre lembrado como um dos heróis brasileiros que enfrentaram todas as intempéries em terra estrangeiras, armados somente com a coragem e com o fuzil. Homenagens por parte do Exército Brasileiro não foram raras e a última foi em 2019, quando o pracinha completou 98 anos. O ex-combatente completaria 100 anos em outubro de 2021. “Meu avô sempre cantava em seu aniversário. Ele sempre foi muito generoso e muito feliz”, disse a neta Giovana Garofalo, 36.

“Uma das coisas que sempre disse ao meu pai é que eu gostaria de fazer um grande evento quando ele partisse. Com a presença de integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Infelizmente a pandemia impediu a concretização desse ato. Mas foi lindo do jeito que foi”, declarou Quico.

Considerado herói de guerra pelos familiares, tenente Miguel Garofalo deixou três filhos, dez netos e nove bisnetos.