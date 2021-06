Guedes prevê que Congresso aprove reformas nos próximos 3 a 4 meses

08/06/2021 | 16:25



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que o Congresso Nacional aprovará as reformas administrativa e tributária nos próximos três a quatro meses. Em evento organizado pelo Bradesco BBI com investidores internacionais, Guedes afirmou que a aprovação do marco regulatório do saneamento e privatizações de outros setores estão permitindo a recuperação da economia brasileira passe de um ciclo baseado no consumo para um crescimento sustentável baseado em investimento.

"As perspectivas para a economia brasileira são muito favoráveis", disse Guedes. "Vamos simplificar e reduzir tributos, o teto de gastos é algo que vamos lutar pelo cumprimento."

No front ambiental, o ministro admitiu que o Brasil teve problemas com desmatamento ilegal e invasões, mas disse que tem mantido contato com autoridades dos Estados Unidos para conversar sobre o assunto. "Sabemos que futuro é verde e digital. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo", afirmou.

Guedes disse ainda que o Brasil continua dedicados a cumprir todas as metas para acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).