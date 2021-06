Gui Araújo relembra comentário sarcástico de Nego do Borel durante affair com Duda Reis: - Estávamos solteiros

08/06/2021 | 16:10



Gui Araújo relembrou o episódio polêmico envolvendo Duda Reis e Nego do Borel. Em entrevista para o Pânico, da Jovem Pan, o influenciador falou sobre o comentário - que ele considerou sarcástico - feito pelo cantor em uma de suas fotos no Instagram. Detalhe: Na época, Gui estava viajando com Duda Reis em Fernando de Noronha, cerca de três meses após o polêmico término dela com Nego.

- Eu e Duda estávamos solteiros, então acabou rolando. Eu não tenho nenhum problema com o Nego do Borel, mas ele comentou lindão em uma foto minha. Como pessoas públicas, tudo o que acontece em nossas vidas já vira uma trama nova. Eu estava conhecendo a Duda, mas a coisa externalizou de uma forma muito grande. O que incomoda mais é este fator externo, às vezes você quer viajar e curtir com a pessoa, mas tem que ficar preocupado com o pessoal que vai atrás.

O influenciador, que também já viveu um affair com Anitta, disse não gostar da exposição que sua vida amorosa ganhou na internet.

- Chega uma hora em que perdemos totalmente o controle dessa exposição. Já noticiaram até que eu estava namorando com pessoas que sequer eu tinha conhecido. Sou cancelado nas redes sociais sempre que passo por um término de relacionamento. Por isso, hoje penso que a pior parte do término não é nem a ruptura em si, mas o momento em que as pessoas descobrem. Relacionamentos começam e terminam na vida de todos os seres humanos, mas eu sempre sou massacrado, ameaçado e xingado. Já me incomodei bastante com isso, mas fui aprendendo ao longo do tempo.