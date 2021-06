Fã pede que Tatá Werneck imite Paulo Gustavo e ela se revolta: Você é imbecil?

08/06/2021 | 16:10



Como faz com frequência, nessa terça-feira, dia 8, Tatá Werneck abriu a caixa de perguntas de seu Instagram para conversar com os fãs e responder perguntas. Porém, ela se incomodou quando uma pessoa pediu que ela comentasse em uma das fotos dele como se fosse Paulo Gustavo. Ela não gostou nem um pouco e, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, logo rebateu:

- Você é imbecil? Sério, você é imbecil, garoto?

Em seguida, ela apagou a postagem da rede social.

Em contato com Fábia Oliveira, a mãe de Clara Maria logo se explicou:

Até apaguei porque não quero estimular mais ódio no mundo, mas como são sem noção. Fora as perguntas sem noção sobre ele [Paulo Gustavo]. Bom, mas me acalmei e apaguei.

Em outra pergunta, um internauta questiona:

Comenta na minha foto um conselho que o Paulo Gustavo daria a um ator iniciante?

Tatá, então, fez um apelo:

- Por favor, não vamos usar o nome do Paulo para a caixinha de perguntas.

Tatá foi uma das melhores amigas de Paulo Gustavo. O ator morreu no dia 4 de maio após uma longa batalha contra o coronavírus.