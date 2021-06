Atletas e técnico de São Caetano brilham pela seleção brasileira e conquistam Pan e México Open de Taekwondo

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



08/06/2021 | 15:49



O taekwondo de São Caetano continua brilhando com a seleção brasileira nas competições internacionais, preparatórias para as Olimpíadas de Tóquio. Oito atletas, entre eles os favoritos à medalha olímpica Ícaro Miguel e Milena Titoneli, e o técnico Clayton dos Santos, subiram ao pódio no Pan Americano e no México Open, ambos disputados em Cancun.

Foram oito medalhas no Pan Americano, sendo três de ouro, com Ícaro Miguel (até 87kg), Milena Titoneli (até 67kg) e Caroline Gomes (até 62kg). A única medalha de prata foi conquistada por Sandy Macedo (até 57kg). Os bronzes ficaram com Victor Kazuya (até 54kg), Rainy Fidélis (até 73kg), Raphaella Galacho (até 73kg) e Robson Maia (acima 87kg).

Já no México Open, foram mais sete medalhas para o Brasil e São Caetano, sendo três de ouro, com Sandy Macedo (eleita a melhor atleta da competição), Milena Titoneli e Raiany Fidélis. A medalha de prata ficou com Ícaro Miguel, e os três bronzes foram para Caroline Gomes, Raphaella Galacho e Robson Maia.