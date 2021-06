Após divórcio, Kim Kardashian se declara para Kanye West no aniversário do rapper

08/06/2021 | 15:10



Kim Kardashian quebrou o silêncio e parabenizou Kanye West nesta terça-feira, dia 8, em que o rapper completa 44 anos de idade. Nas redes sociais, a empresária compartilhou um clique do músico com três dos quatro filhos, Chicago, Saint e North, e escreveu o seguinte na legenda:

Feliz aniversário. Te amarei pela vida toda.

Vale lembrar que Kim e Kanye oficializaram o divórcio em fevereiro deste ano, após sete anos de relacionamento. Recentemente, ainda foi exibido um episódio do reality Keeping Up With The Kardashians onde a beldade chora ao falar sobre sua relação conturbada com o rapper.