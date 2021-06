Após polêmicas com a Globo por novo contrato, equipe de Fausto Silva se reúne na Band, entrega Neto

08/06/2021 | 15:10



Como você viu, Fausto Silva está com os seus dias contados para sair da Rede Globo e ir para a emissora vizinha, a Band. E no começo da tarde desta terça-feira, dia 8, Neto acabou falando sobre isso durante o seu programa, Os Donos da Bola.

Em um momento super descontraído, o craque da torcida Corinthiana e apresentador do programa acabou revelando que toda a produção do Domingão do Faustão estava visitando a Bandeirantes.

Além disso, Neto também acabou fazendo uma brincadeira sobre estar na mesma emissora com José Luiz Datena e agora com Fausto Silva, e disse para as câmeras do programa:

Imagina um programa eu, o Faustão e o Datena juntos? Eu não tenho nem o que fazer porque sou pequeno perto deles!