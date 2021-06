Mensagens de incentivo a doação de sangue são exibidas em rodovias paulistas

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



08/06/2021 | 14:23



As ações de conscientização da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e das 20 concessionárias que administram rodovias paulistas, durante o ‘Junho Vermelho’, começaram nessa segunda-feira (07). A campanha conta com a exibição de mensagens de incentivo a doação de sangue nos 392 painéis eletrônicos distribuídos ao longo dos 11,2 mil quilômetros de rodovias concessionadas.

Criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, a campanha conta com o apoio da Fundação Pró-Sangue em São Paulo para incentivar e conscientizar a população sobre a importância das doações, para garantir o abastecimento dos bancos de sangue e hemocentros do Estado.

O engajamento da Artesp na campanha, especialmente até o final deste mês, será enfatizado nas redes sociais da agência. Também serão desenvolvidas atividades internas para estímulo à participação dos funcionários, incluindo os das concessionárias, na campanha. No Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado na próxima segunda-feira (14), os colaboradores da Agência que realizarem um cadastro demonstrando seu interesse serão levados até a Fundação Pró-Sangue, para que possam realizar a coleta. A fachada da sede da ARTESP ganhou ainda uma iluminação especial, em apoio à ação.

Devido ao Coronavírus, a Pró-Sangue adotou uma série de medidas cautelares para aumentar a segurança de doadores e profissionais de saúde, seguindo orientações técnicas do Governo do Estado de São Paulo:

• Agendamento individual da doação, para evitar aglomeração e diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta;

• Disponibilização de álcool gel em vários pontos do processo da doação, para os candidatos manterem suas mãos higienizadas durante a permanência nos locais;

• Observação ao protocolo de triagem dos candidatos à doação de sangue: candidatos que apresentaram infecção pela Covid-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias após recuperação clínica completa (assintomáticos); candidatos que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por Coronavírus devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue; profissionais da saúde (médicos, enfermeiros entre outros) que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com pacientes devem aguardar 14 dias após o último dia de contato para realizarem a doação de sangue; candidatos que foram vacinados contra Covid-19 só podem doar 48 horas após o recebimento de cada dose (nos casos de vacina Coronavac, da Sinovac/Butantan); 7 dias após cada dose (nos casos de vacina Oxford, da AstraZeneca/Fiocruz); e 7 dias após cada dose (nos casos de vacina da Pfizer/BioNtec).

Requisitos básicos para doação:

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos - desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Os menores de 18 anos devem conferir os documentos necessários e o formulário de autorização para a doação;

• Pesar, no mínimo, 50kg;

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

• Apresentar documento original, com foto recente, que permita a identificação do doador, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Para mais informações e endereços dos postos de coleta: http://www.prosangue.sp.gov.br/