Saiba como baixar o app da Bettilt, a plataforma internacional de jogos online

Da Redação

Do 33Giga



08/06/2021 | 14:18



A Bettilt é uma plataforma de apostas e jogos que conta com aplicativos para Android e iOS. No app, os usuários têm acesso a uma série de modalidades de games e liberdade para escolher o servidor de sua preferência dentro de cada categoria.

Além da divisão “Todos os jogos”, é possível navegar e fazer apostas nas seções Casino ao vivo, Slots, Roleta, Jackpots, Blackjack, Bet Games e Poker. Cada uma dessas categorias está repleta de títulos criados pelos principais provedores. Durante a dinâmica, sempre que precisar de ajuda, ainda pode tirar suas dúvidas no chat ao vivo.

Antes de começar a usar dinheiro real, é importante destacar que a maior parte do catálogo virtual do cassino pode ser testada gratuitamente no modo demonstração.

Slots e jogos

A seção de slots do Bettilt é bastante vasta, tendo mais de mil jogos diferentes de quase 30 fornecedores – entre eles, TomHorn, Novomatic, GameArt e Genii. Por isso, para facilitar a navegação no aplicativo, o cassino incorporou a função de pesquisa por título ou provedor.

Além das slots, a Bettilt tem uma série de modalidades de mesa. Na área de Roleta, por exemplo, você encontrará diversas variações, como Speed Roulette, Mega Roulette e roleta europeia, francesa e americana. Há ainda as opções de Blackjack e jogos como Texas Hold’em, Caribbean e Multihand no Poker.

Como fazer o download?

Bettilt é um site no qual os usuários podem ir quando querem ter novas experiências na internet. Nos dispositivos Android, o aplicativo pode ser baixado apenas a partir do site da empresa, no formato de apk, como você confere no tutorial abaixo:

1 – Clique no botão verde “Instalar agora” na parte superior.

2 – Na nova página, clique na opção de download do aplicativo para Android.

3 – A seguir, escaneie o QR Code que aparece na tela usando o seu smartphone.

4 – Espere alguns segundos até que o download do apk seja concluído.

Como instalar a Bettilt no Android?

Depois de baixar o arquivo, você precisa instalá-lo para começar a usar o Bettilt app. O processo de instalação requer mais alguns passos adicionais, como mostra o tutorial a seguir:

1 – Nas configurações do telefone, vá para a área Segurança e permita a instalação de apps de fontes desconhecidas.

2 – Abra a pasta de download e clique no apk que foi baixado.

3 – Aguarde alguns segundos até que a instalação seja concluída.