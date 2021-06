Jennifer Lopez assina contrato com a Netflix e fará filme com diretora de 'Mulan'

08/06/2021 | 13:30



A produtora de Jennifer Lopez, Nuyorican Productions, assinou um contrato com a Netflix para o desenvolvimento de filmes, séries e outros projetos na plataforma. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 7, pelo site norte-americano Deadline.

A empresa da atriz junto com Elaine Goldsmith-Thomas já tem dois longas em andamento no streaming. O primeiro, The Mother, está sendo produzido com a diretora de Mulan, Niki Caro. O filme de ação fala sobre uma assassina que sai do esconderijo para ensinar a filha a sobreviver.

Jennifer Lopez está atualmente treinando para o papel e a produção vai começar no segundo semestre deste ano. Já a estreia está agendada para o quarto trimestre de 2022. O segundo filme, The Cipher, adapta um romance de Isabel Ojeda Maldonado, que conta a história de um agente do FBI sendo caçado por um serial killer. As datas de início das filmagens e lançamento da produção ainda não foram reveladas.

"Estou animada em anunciar minha nova parceria com a Netflix. Elaine, Benny, um dos produtores, e eu acreditamos que não há melhor lar para nós do que uma empresa de criação de conteúdo que vai para a frente e busca desafiar a sabedoria convencional e comercializar diretamente para milhões em todo o mundo", afirmou a atriz. Não foi revelado o tempo exato que Jennifer ficará com a plataforma, já que o contrato é por tempo indeterminado.