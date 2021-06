Andressa Suita brinca sobre ter filha após explicar os looks iguais dos filhos: Já passou!

08/06/2021 | 13:10



Andressa Suita usou as redes sociais para esclarecer uma dúvida dos fãs! A modelo resolveu explicar o motivo para vestir os filhos, Gabriel e Samuel, de três e dois anos de idade respectivamente e frutos da relação com Gusttavo Lima, com looks iguais.

- Eu não visto eles iguais porque acho bonito ou porque eles são gêmeos, eu visto eles iguais porque se eu colocar uma camisa preta no Gabriel e não colocar no Samuel é choro na certa. A mesma roupa que foi em um tem que ser no outro, tudo o que o Gabriel faz, o Samuel quer fazer também. Então para não ter esse desgaste, eu já coloco esses dois iguais, fica tudo certo e os dois estão felizes e fica fofo, né? Acaba sendo super prático para comprar roupa pra eles, nem me canso muito, vestem a mesma numeração. Odeiam roupa que aperte, tem que ser confortável. Quando eu tive eles, eu pensei: Vou montar meus filhos. Usar tênis, jeans, look street. Quem disse que eles deixam? Não é fácil. Mas é o conforto, explicou ela.

Ela ainda apareceu ao lado do caçula e brincou sobre ter uma filha menina, para poder vesti-la do jeito que quiser.

- A mamãe vai ter que fazer uma menina, pra ficar montando ela, né filho, disse, mostrando que o filho aprovava a ideia.

Logo em seguida, ela frisou que estava brincando e que é mãe de meninos e encerrou a fábrica!

- Mentira, gente. Já passou, já passou. Já encerrei!, disse aos risos.