Irmã do rapper Criolo morre aos 39 anos de idade após contrair Covid-19

Na noite da última segunda-feira, dia 7, a mãe do rapper Criolo, Maria Vilani, compartilhou com seus seguidores uma triste notícia: sua filha caçula, Cleane Gomes, morreu em decorrência da Covid-19 no último sábado, dia 5 de junho. Ela deu a informação através de um post em suas redes sociais, publicando três fotos da filha e, na legenda, uma homenagem à moça de 39 anos de idade.

No texto, Maria Vilani relembra a vida da família na favela de São Paulo, e conta como o nascimento da meninas foi desejado e acabou mudando a realidade tanto dos pais quanto dos irmãos mais velhos Clayton e o Kleber, nome de batismo de Criolo:

O dia mais feliz da minha vida foi o dia que você nasceu. Eu já era mãe de dois filhos, o Clayton e o Kleber, meu grande sonho era ser mãe de menina desde o primeiro parto, mas Papai do Céu presenteou-me com dois meninos maravilhosos, e depois de sete anos você chegou. Você iluminou a minha vida de sofredora de favela, e por você seu pai moveu o mundo para sairmos de lá.

Vilani também conta que foi depois do nascimento de Cleane que ela decidiu matricular os dois filhos mais velhos em uma escola de violão - mas também revela que os dois acabaram tendo que deixar o curso quando a família mudou de casa:

Quando você nasceu eu falei para o seu pai que havia nascido a artista da família, por isso matriculamos o Clayton e o Kleber numa escola de violão. Ou melhor, matriculamos o Clayton, o Kleber ficou no curso como ouvinte. Com a mudança de residência perdemos a escola de violão, só o Clayton conseguiu aprender um pouco. Você foi embalada com muito carinho por mim, seu pai e seus irmãos, você era a nossa princesinha, e para a sua avó paterna você era um raio de Sol.

A mãe de Criolo ainda fala sobre a dedicação da filha em todos os papéis de sua vida, e conta não guardar mágoas por ter perdido Cleane para o novo coronavírus por acreditar que ela já havia sumprido sua missão:

Minha filha, você foi boa mãe, boa filha, boa irmã, magnífica tia, uma excelente amiga e professora, uma grande artista circense e cênica, artista plástica, compositora e poeta das boas. Dona de um coração maior que o corpo. Aprendi muito com você. Não sinto revolta pela pandemia, nem pelo descaso do governo em relação às vacinas, porque sinto no meu coração e na minha alma que você partiu no seu momento de partir, se não fosse a Covid-19 seria qualquer outro motivo.

De acordo com o G1, Cleane Gomes dava aulas no CapsArts (Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú) e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Sipramar. Ela deixa um filho de 12 anos de idade.