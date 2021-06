Mãe de Luísa Sonza faz desabafo: - Momentos desafiadores com minha família

08/06/2021 | 13:10



Eliane Gerloff, mãe da cantora Luísa Sonza, usou o Instagram na noite da última segunda-feira, dia 7, para fazer um desabafo e agradecer o apoio que a família está recebendo em meio a momentos difíceis.

Além de citar os ataques que Luísa Sonza tem recebido, ela revelou que não é só a cantora que está lidando com questões complicadas, já que um primo da artista, sobrinho de Eliane, está doente.

- Eu e minha família, nas últimas semanas, tanto com minha filha, como também estamos passando por um momento bem desafiador com doença do meu sobrinho, enfim, ele é como um filho pra mim. Tantas pessoas que nos trazem um sorriso, um afago. Isso tudo me faz refletir e mostrar que o bem é muito maior que qualquer outra coisa. Quero agradecer todas as pessoas que têm essa empatia, que acreditam no bem, que estão aí para espalhar coisas boas. É isso que nos faz humanos. É isso que nos faz vivermos mais felizes, com amor, com empatia e solidariedade, disse.

Ela, que se tornou influenciadora digital após a fama da filha, ainda tranquilizou os seguidores, afirmando que está bem e que a família tem superado todos os desafios.

- Só para eu esclarecer: Eu estou bem, em paz. Só quis agradecer todo o carinho e amor que vocês me passam, a força que vocês me dão. Tenho passado por momentos desafiadores com minha família, mas estamos superando. Está tudo bem comigo. Eu só quero realmente agradecer a tanta mensagem linda, eu fico muito feliz por ter vocês sempre aqui comigo.