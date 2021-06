Casa Branca ressalta arrefecimento do coronavírus nos EUA com avanço da vacinação

08/06/2021 | 12:46



A força-tarefa da Casa Branca para o combate ao coronavírus destacou nesta terça-feira a contínua queda no número de casos, mortes e internações por complicações da doença, mas chamou a atenção para a importância da vacinação para que a tendência prossiga. Em coletiva de imprensa, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, informou que o país registrou 10 mil casos na segunda-feira e acrescentou que a imunização tem tido contribuição "crítica" para a queda no volume de infecções.

Segundo ela, mais da metade das pessoas com mais de 12 anos receberam uma dose do imunizante.

Walensky disse ainda que mais de 300 milhões de doses já foram aplicadas nos EUA. "Queda em casos, mortes e internações nos dão esperança", ressaltou.

O assessor sênior para a resposta à covid-19 do governo americano, Andy Slavitt, disse que Washington se tornou na segunda-feira o 13º Estado a atingir a meta de aplicar pelo menos uma dose da vacina em 70% da população adulta. Slavitt deixará o cargo nesta semana.