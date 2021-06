Santo André vai vacinar contra a Covid profissionais das redes privada e estadual de educação

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 12:32



A Prefeitura de Santo André começa a vacinar contra a Covid-19 neste final de semana profissionais da educação básica da rede privada, estadual e conveniada. É necessário fazer agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local e horário disponíveis. “A antecipação e expansão da vacinação para este público é fundamental para a retomada gradativa das aulas presenciais com segurança para os profissionais da Educação, alunos e familiares”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O chefe do Executivo pontuou que incluir esses profissionais faz parte do esforço que a administração tem feito para proteger a população contra a doença. “E só é possível graças à gestão e planejamento, que resultam na eficiência vacinal e que coloca Santo André à frente da imunização na região metropolitana”, completou. Os profissionais da rede municipal de educação tomaram a primeira dose da vacina no último final de semana.

O agendamento estará disponível a partir da noite de hoje (8). No local de vacinação, os profissionais da educação básica devem apresentar documento que comprove o vínculo ativo com a instituição de ensino, como holerite atualizado ou declaração emitida pela escola. Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há o telefone 0800-4848004.

SOLIDARIEDADE

O Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, está recebendo doações. Quem for se vacinar pode levar um quilo de alimento não perecível para doar nos drive-thrus. Os itens irão para o Banco de Alimentos, que está entregando os alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade.