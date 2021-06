Após eliminação do No Limite, Arcrebiano Araújo cita ter passado fome: - Foi uma superação enorme

08/06/2021 | 12:11



Arcrebiano Araújo foi eliminado do No Limite na última segunda-feira, dia 7, e nesta terça-feira, dia 8, ele esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes para falar do reality show. Bil contou que um de seus maiores desafios foi lidar com a fome:

- Eu tenho esse defeito, acho que cada um tem o seu, as suas limitações, o meu é esse. As pessoas ali dentro também tem limitações, algumas é sono, outras é banho, mas a minha ali dentro era: se eu não tivesse bem alimentado, não conseguiria me concentrar nas provas. Foi uma superação enorme, estou bastante feliz de ter participado desse programa.

O ex-BBB ainda relatou mais problemas com a comida:

- A gente começou a perder bastante prova no começo, tava bem complicado. (...) Quando a gente chegou na nossa tribo, já não tinha mantimento. Eu já tava pensando no que poderia acontecer.

Arcrebiano contou sobre sua aposta para ganhar o reality show:

- Minha aposta vai para o Kaysar. O psicológico dele, queria muito ter o psicológico dele... ele aguenta muita coisa.

O ex-participante usou o programa para desabafar sobre todas as vezes que shippam ele com alguma outra pessoa, esperando que ele tenha algum relacionamento:

- Eu fico um pouco receoso com isso, porque a galera acha que eu tenho que ter essa responsabilidade e eu não posso ter esse controle porque eu sou uma pessoa solteira. A internet está bem pesada com esses shipp. Não posso me aproximar de ninguém que já começam os ataques. É bem complicado isso. Parece que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir permissão. Quando eu namorar, eu vou ser o primeiro a contar.