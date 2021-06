Atriz Deborah Evelyn recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

08/06/2021 | 12:10



Deborah Evelyn recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus! Aos 55 anos de idade, a atriz dividiu as boas novas com os fãs através das redes sociais, onde publicou uma série de cliques do momento, que ocorreu no Rio de Janeiro:

Vacinada! Hoje foi meu dia de vacinar! Tomei a AstraZeneca! Foi muito emocionante, (inclusive eu estou de olhos fechados na foto para segurar as lágrimas, não porque a vacina doa)! Chorei de alívio por tomar a minha primeira dose e de tristeza por tantos que ainda não tomaram e tantos que perderam suas vidas por não terem sido vacinados a tempo? O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação, se tivesse respondido e aceitado a primeira oferta da Pfizer no meio do ano passado, porque o nosso SUS é referência mundial em vacinação! Ele percorre o Brasil inteiro, chegando a todos os lugares da maneira que for preciso! Tenho um imenso respeito, admiração e gratidão pelos profissionais do SUS! E pela ciência! Viva a Fiocruz e o Butantan! E para tudo ser mais especial ainda, quem me levou para vacinar foi a minha filha, Luiza Carvalho!

Emocionante, não é mesmo?