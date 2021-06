WhatsApp está trabalhando em recurso para ouvir áudio antes do envio

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/06/2021 | 11:48



O WABetaInfo, site norte-americano especializado em WhatsApp, descobriu duas novidades que podem chegar em breve aos usuários do aplicativo de mensagens. São elas: a possibilidade de ouvir áudio antes do envio e de optar pela verificação da conta por meio de ligações. A seguir, saiba mais sobre cada uma delas.

Ouvir áudio antes do envio

A função que permite ao usuário ouvir áudio antes do envio foi descoberta pelo WABetaInfo na última sexta-feira (4). Na prática, ao começar a gravar a voz, o usuário verá na tela um botão de stop. Ele poderá clicar nele para parar o procedimento. A partir daí, é possível reproduzir o conteúdo e escolher se quer enviá-lo ou exclui-lo.

É importante destacar que o recurso foi encontrado na versão 2.21.12.7 do WhatsApp Beta para Android – opção que disponibiliza funções em testes. No entanto, não se sabe quando e até mesmo se a novidade será adotada de forma definitiva. Enquanto isso, é possível recorrer a um truque para ouvir áudio antes do envio.

Verificação de contas por chamadas

A outra novidade está relacionada à segurança. Agora, toda vez que o WhatsApp for instalado em um novo celular, será possível solicitar que a verificação da conta seja feita via ligação. O recurso funcionará da seguinte forma: uma chamada será realizada para identificar se o mesmo número que pediu o código numérico é o que está querendo instalar o aplicativo.

A novidade foi revelada pelo WABetaInfo neste domingo (6) e também está presente na versão 2.21.11.7 do WhatsApp Beta para Android. Apesar de não haver informações sobre a adesão definitiva, a empresa já adianta que o recurso não estará disponível para modelos iOS. Isso porque a Apple não permite que apps de terceiros acessem o histórico de chamadas.