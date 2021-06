Direção do Palmeiras anuncia a renovação de contrato com a Puma até 2024

08/06/2021 | 11:40



O Palmeiras acertou nesta terça-feira a renovação de contrato com a Puma, fornecedora de material esportivo, pelos próximos três anos, contemplando as temporadas de 2022 a 2024. O projeto iniciado em 2019 após o fim do vínculo com a Adidas, que já coleciona conquistas importantes - Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Copa do Brasil de 2020 - permanece exclusivo para o clube alviverde no Brasil, além de garantir o mesmo status dos principais times da empresa no mundo.

Como novidade, Puma e Palmeiras também desenvolverão produtos exclusivos para o sócio Avanti, o programa de sócio-torcedor do clube alviverde. "O nosso alviverde é imponente. E ele segue com a gente...", anunciou o Palmeiras em sua conta no Twitter. Além disso, publicou uma foto de uma camisa atual da equipe com o número "2024". "Oi, Puma! Tudo bem? Chegou uma encomenda aqui na Academia de Futebol...".

"Esse é um momento muito especial para a Sociedade Esportiva Palmeiras com a renovação do contrato de patrocínio de material esportivo com a Puma. Uma parceria vitoriosa, exclusiva, que teve muito êxito neste período e que agora se renova. É um orgulho para o Palmeiras assinar novamente um contrato com a PUMA e esperamos seguir com novas conquistas nesse novo ciclo", disse Maurício Galiotte, presidente do clube.

"As pessoas que trabalham no Palmeiras e da Puma compartilham dos mesmos valores. Seja no comportamento nos jogos ou no dia-a-dia como empresa, somos duas famílias de pessoas rápidas, que se fortalecem uma a outra e tem um futuro incrível juntos. Eu estou orgulhoso de pertencer a esse time e feliz em renovar esse contrato. Tenho certeza que o sucesso dos últimos anos vai se repetir para os próximos. É uma honra para a Puma ser parceira do Palmeiras", celebrou Sebastian Diaz, presidente da Puma Brasil.