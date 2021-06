Claro, Vivo, TIM: estudo mostra perfil de operadoras móveis do Brasil

Da Redação

A empresa de tecnologia e mensuração de dados Tutela divulgou o estudo Estado da Experiência Móvel 2021. A ideia era analisar a perfomance das principais operadoras de telefonia do Brasil: Claro, Tim e Vivo.

O levantamento das operadoras de telefonia foi feito com base em mais de 29 milhões de testes de velocidade e latência, realizados em smartphones de usuários reais nacionais em Áreas de Cobertura Comum. O estudo começou em novembro de 2020 e terminou em abril de 2021.

As principais conclusões do relatório sobre as operadoras de telefonia são:

Os assinantes da TIM passam mais tempo em uma rede 4G do que clientes de qualquer outra operadora no Brasil, com 82,8%. Embora a Vivo possa ter a melhor cobertura 5G / 4G do país, a TIM está apenas 76 pontos atrás e há apenas 79 pontos de diferença entre a pontuação de cobertura 5G / 4G da operadora e sua pontuação de cobertura total.

A Claro proporcionou experiência móvel para seus assinantes no Brasil com “Qualidade Consistente e Excelente” em 70,1% dos testes. A operadora também teve as velocidades de download e upload mais rápidas com 18,3 Mbps e 8,83 Mbps, respectivamente. E, por pouco, ficou em primeiro lugar no ranking de rede com maior capacidade de resposta com 17,9 ms.

A Vivo é uma forte concorrente da Claro e se encontra na liderança da tabela de classificação em duas categorias: a operadora empatou estatisticamente com a Claro no primeiro lugar para o mais alto Qualidade Consistente Central do Brasil (Core Consistent Quality), com mais de 85%. Na mais nova métrica da Tutela, a Vivo demonstrou a maior cobertura de área relativa em todo o Brasil para cobertura combinada 5G / 4G e cobertura total.

Tom Luke, vice-presidente da Tutela, afirma que “a pandemia colocou uma pressão significativa na infraestrutura de telecomunicações do Brasil. No entanto, os resultados deste relatório sobre operadoras de telefonia mostram que os usuários móveis no Brasil ainda estão em boas mãos”.

“Esperamos que todas as operadoras aproveitem as oportunidades de melhorar a experiência móvel, por meio de investimentos em tecnologias em 5G ou com iniciativas de otimização de rede direcionadas”, aponta o analista. “Com isso, seus assinantes poderão desfrutar de uma conexão confiável onde e quando estiverem.”