Ponte Preta entra em acordo com o Santos e acerta com o atacante Rodrigão

08/06/2021 | 10:48



A Ponte Preta enfim contratou o tão sonhado camisa 9 para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do atacante Rodrigão, que chega à equipe de Campinas (SP) por empréstimo, junto ao Santos, até o final deste ano. Ele é aguardado no estádio Moisés Lucarelli nesta terça-feira para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente.

A Ponte Preta chegou a um acordo por Rodrigão após o Santos aceitar pagar a maior parte dos vencimentos do atacante, que não fazia parte dos planos do técnico Fernando Diniz. O atleta passou a ser opção após tentativas frustradas por Rafael Moura, hoje no Botafogo, e Hernane, do Sport.

A semana tem sido de reforços para a Ponte Preta. O clube anunciou na segunda-feira o zagueiro Cleylton, ex-Mirassol, e o meia Fessin, ex-Corinthians. Chegaram ainda para Série B: os laterais Kevin e Rafael Santos, o volante Lucas Cândido e os atacantes Richard e Josiel.

Rodrigão, 27 anos, começou a carreira no Democrata, de Governador Valadares (MG), e passou pelo Boa-MG até chegar no Campinense-PB, onde se destacou no cenário nacional. Foi contratado pelo Santos e rodou por Bahia, Avaí, Coritiba e Ceará.

Pelo Santos, entre idas e vindas, Rodrigão fez apenas 32 jogos e marcou oito gols. A melhor fase foi no Campinense, com 23 partidas e 16 gols.