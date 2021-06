Apple: descubra se o seu aparelho vai receber o novo iOS 15

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/06/2021 | 10:18



A Apple apresentou a nova versão do seu sistema operacional mobile, o iOS 15, nesta segunda-feira (7). O anúncio foi feito no evento virtual WWDC 2021 (Apple Worldwide Developers Conference), que ocorre anualmente e é voltado para desenvolvedores. A seguir, você confere as principais novidades por trás do lançamento.

O que esperar do novo sistema operacional

Apesar de não trazer novidades em relação ao design, o iOS 15 chega com mudanças expressivas na usabilidade. A maior delas está relacionada ao FaceTime. A Apple pretende torná-lo uma opção relevante entre as plataformas de videochamadas. Para isso, o aplicativo deixará de conversar apenas com quem tem um aparelho da marca. Agora, o usuário pode convidar qualquer pessoa por meio de um link. O serviço ainda será implementado com bloqueio de som ambiente e a possibilidade de borrar o fundo da tela.

As notificações também ganharam novos recursos. Agora, os avisos aparecerão na tela seguindo uma escala de prioridade. Isto é, quando mais utilizado e importante o aplicativo for, mais provável de aparecer no topo. A Apple ainda passará a informar quando o usuário do iPhone está com a função “Não Perturbe” ligada. Assim, se for urgente, o remetente pode optar por insistir no contato e enviar a notificação.

Outras novidades que o iOS 15 trará são: detectar texto em uma foto por meio da câmera digital, reproduzir músicas e vídeos com usuários a distância, e o compartilhamento de informações de saúde com diferentes pessoas.

Modelos que vão receber o iOS 15

O novo sistema operacional da Apple poderá ser instalado em qualquer smartphone compatível com iOS 13. Tal versão começou a ser distribuída no iPhone 6S, lançado em 2015. A seguir, veja a lista completa:

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus;

iPhone SE (Primeira Geração);

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (Segunda Geração);

iPhone 12;

iPhone 12 Mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max.

Quando estará disponível?

A liberação do iOS 15 vai ser feita em parcelas. Os desenvolvedores, por exemplo, já estão com acesso ao novo sistema operacional desde ontem (7). Por sua vez, os usuários que não se importam em usar a versão beta, que ainda está em testes, poderão encontrá-la em julho. Já a disponibilização para todos os usuários ocorrerá apenas em meados de setembro.