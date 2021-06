Príncipe Harry pediu permissão para a Rainha Elizabeth II para poder dar o nome de Lilibet Diana à filha

08/06/2021 | 10:11



Nasceu no dia 4 de junho Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, filha de príncipe Harry e Meghan Markle! A pequena logo ganhou o apelido de Lili - e o nome serve como homenagem à avó de Harry, a Rainha Elizabeth II, e à mãe do ruivinho, princesa Diana.

Após alguns detalhes, foi revelado pela Page Six que o casal pediu permissão à monarca da Inglaterra para poder nomear a filha caçula como Lilibet, que é o apelido íntimo da rainha. Fontes contaram ao veículo que Harry ligou para a avó pouco antes Meghan dar à luz no Hospital Santa Barbara Cottage. Vale citar que a revelação do nome havia sido criticada, já que Lilibet era o apelido que príncipe Philip, marido de Elizabeth, havia dado à ela.

Porém, outra pessoa próxima opina que a monarca foi apenas avisada:

- Provavelmente deve ter sido uma ligação dizendo que ela chegou e que planejamos dar o seu nome a ela - não é algo que se possa dizer não. Duvido que tenham perguntado - mais provavelmente informado.

A biógrafa da família real, Angela Levin, ainda opinou no Good Morning Britain:

- Não depois do que aconteceu, acho que ela [a rainha] está desesperadamente infeliz porque eles foram extremamente rudes com ela.Não acho que seja uma boa ideia. Acho que é muito rude com Sua Majestade a Rainha, disse, se referindo à polêmica que culminou na saída de Harry e Meghan da família real em janeiro de 2020.

Porém, ao que tudo indica, a relação entre Elizabeth e Harry não parece estremecida, já que ela convidou o neto para um almoço. Segundo informações do Daily Mail, ambos devem se reunir no Castelo de Windsor em julho, quando Harry for à Inglaterra para fazer a homenagem à Lady Di. Uma fonte dá os detalhes:

- É um gesto tipicamente magnânimo de Sua Majestade. O almoço será uma chance para eles conversarem.

O jornal britânico ainda afirma que o convite foi feito antes do nascimento de Lilibet.

Homenagem também para Doria Ragland

Vale citar que Lili não só é uma homenagem à rainha, como também para Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle! Segundo informações da People, Doria chama a filha de Flower - ou flor, em inglês. A informação foi revelada pela própria Duquesa de Sussex quando ela mantinha um blog chamado The Tig:

Meg, MM, M&M e Flower (que minha mãe me chama desde que eu era pequena).

Vale citar que Lili, em uma diferente grafia, é o nome da flor Lily, ou lírio, em inglês.

Fofo, né?