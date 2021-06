Após ser vacinado contra a Covid-19, William Bonner quebra protocolo do JN e incentiva: - Você deve tomar as duas doses da vacina

08/06/2021 | 10:10



William Bonner tomou na última segunda-feira, dia 7, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A novidade acabou fazendo com que o apresentador do Jornal Nacional quebrasse o protocolo do programa para falar diretamente com os telespectadores e mandar um recado sobre a vacinação.

William começou sua mensagem afirmando, animado, que tem um compromisso marcado para o final do mês de agosto: ele deve receber a segunda dose do imunizante. Além disso, ele comentou sobre a experiência e agradeceu aos profissionais de saúde que trabalha na campanha de imunização:

- Em relação a esse assunto [da vacinação], eu tenho que dizer que tenho um compromisso mais pro fim do mês de agosto. Eu vou tomar a segunda dose no mês de agosto. Eu não sei se você sabe, a Renata [Vasconcellos] sabe, hoje eu fui vacinado, tomei a primeira dose da vacina. Foi uma experiência fantástica, porque o carinho das pessoas que aplicam essa vacina é imenso. A gente tem que ter um respeito, uma gratidão enorme por esses profissionais todos que estão envolvidos numa corrida, né? A gente demorou muito para começar a vacinar, e eles não têm culpa, eu já disse isso hoje. Mas agora está com eles essa responsabilidade enorme de serem eficientes e fazerem com que os brasileiros se protejam.

Renata, então, questionou o colega sobre a sensação de já ter recebido o imunizante, indagando que havia um sentimento de gratidão. O âncora confirmou:

- É de gratidão enorme e um desejo de que milhões de brasileiros, o mais rapidamente possível, tenham acesso à vacina.

Em seguida, Bonner decidiu incentivar os telespectadores a tomarem não apenas a primeira, mas também a segunda dose da vacina, destacando as instruções da medicina em relação ao assunto - e ainda aproveitou para cutucar a teoria da Terra plana:

- Você sabe, né? O mundo não é plano, ele é redondo, ele gira. E à medida em que ele gira ao longo do tempo, os médicos vão aprendendo. Os melhores médicos desse mundo, que é redondo e gira, eles não param de aprender. Eles aprenderam na faculdade e continuam aprendendo no exercício da profissão, e trocando informações globalmente, mundialmente. Eu estou dizendo isso, porque esses médicos que aprendem muito estão insistindo em que você deve tomar as duas doses da sua vacina. É esse é o recado que eu queria deixar aqui bem claro, e Renata também.

Pouco antes do telejornal ao ar, William Bonner já havia dado uma pista de que abordaria sua própria vacinação através de um vídeo publicado em seu Instagram. No curto registro, o jornalista aparece ao lado de Renata Vasconcellos e conta que não teve reações após tomar o imunizante:

- Não está doendo meu braço, não estou com febre, não estou com dor de cabeça. O que mais? A sensação [de ter tomado a primeira dose] é de que eu queria que milhões de pessoas fizessem isso também, porque é claro que é o primeiro passo. Mas qual é o segundo passo?

Renata, então, completou:

- A segunda dose, claro, para estar totalmente imunizado.

Bonner, então, adianta que o assunto seria tratado no programa - e ainda brincou sobre seu próprio visual:

- A gente vai ver isso no Jornal Nacional. Eu estou meio despenteado, meu cabelo está grande, mas eu não quis cortar o cabelo hoje porque hoje eu fui vacinado. Mas vamos assim mesmo? Eu estou ficando careca ou não? [risos].

Além disso, em outro vídeo publicado pelo jornalista, ele também entregou que havia ficado tão ansioso com a expectativa de ser imunizado que acabou não dormindo e nem se alimentando direito pela manhã:

- Um pouco para dar uma satisfação de como eu estou me sentindo depois das primeiras horas de brasileiro vacinado contra a Covid-19. Eu estou me sentindo muito bem. Eu tive no comecinho algum cansaço, mas eu tive também uma noite super agitada porque eu estava ansioso com esse negócio. Me senti melhor depois do almoço, então também podia ser alimentação ruim, tomei um café da manhã super voando porque estava ansioso para essa história.