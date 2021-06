Fundação das Artes realiza Festival de Dança em formato virtual

Da Redação



08/06/2021



Espetáculos, oficina e workshops são algumas das ações que fazem parte do Festival de Dança – Corpos em Ação da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que será realizado virtualmente no período de 07 de junho a 04 de julho.

Durante o Festival, acontecerá a Oficina sobre Práticas Somáticas para os alunos do curso Técnico em Dança, com Fabricio Licursi, que abordará a integração entre o corpo e a mente através de exercícios de respiração, movimento, auto-toque e diálogo consciente.

O bailarino Ivan Bernardelli, trará a temática da cultura brasileira e a dança cênica, abordando movimentos de algumas manifestações tradicionais brasileiras. Já o artista de dança cênica, Luis Ferron apresentará o Projeto Mandalas – corpos em criação, que abordará técnicas direcionadas para as singularidades culturais e corporais como mote de criação.

Nos dias 25, 26, 27 de junho, 02, 03 e 04 de julho, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h, acontece o espetáculo de formatura do curso Técnico em Dança, que apresentarão suas descobertas em seus espaços de vivências e a maneira como se conectaram com a dança. No dia 30 de junho, às 20 horas, as alunas do Grupo de Dança Institucional da Fundação das Artes apresentam fragmentos do espetáculo Introspecto e no dia 01 de julho, às 20 horas, os alunos da segunda turma do curso Técnico em Dança apresentam o espetáculo Fragmentos Poéticos. As transmissões serão pelo Youtube da Escola de Dança (www.youtube.com/DançaFundaçãodasArtes)

“O objetivo do festival é apresentar aos alunos uma nova forma de como a dança pode se tornar um alimento corporal e mental, trazer outras linguagens e outros gatilhos corporais entusiasma os alunos e os pais, que veem nessa ação uma oportunidade tirar seus filhos de uma rotina”, destacou a coordenadora técnica de Dança, Caren Polido Ferreira.

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul está com inscrições abertas até o dia 26 de junho, para os cursos livres e técnicos nas linguagens de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Os interessados deverão se inscrever no site www.fascs.com.br/inscricoes e os testes e audições, serão informadas no e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Confira a programação do Festival de Dança:

7 e 9 de junho – 15h

Jazz Dance – 5º ao 8º Ano

7 e 9 de junho – 16h30

Jazz Dance – 3º e 4º Ano

7 e 9 de junho – 19h10

Iniciação do circo – Preparatório

7 e 9 de junho – 18h30

Brincando de circo – Iniciante

8 e 11 de junho – 18h10

Brincando de circo – Baby Class

8 e 10 de junho – 19h

Iniciação do circo – 1º Ano

8 e 10 de junho – 20h10

Iniciação do circo – 2º Ano

14 e 16 de junho – 15h

Jazz Musical – 5º ao 8º Ano

14 e 16 de junho – 16h30

Jazz Musical – 3º e 4º Ano

21 e 23 de junho – 18h30

Brincando de circo – Iniciante

21 e 23 de junho – 19h10

Iniciação do circo – Preparatório

21 e 23 de junho – 20h10

Iniciação do circo – 2º Ano

22 e 24 de junho – 15h

Um olhar para a dança Néo clássico – 5º ao 8º Ano

22 e 24 de junho – 17h

Um olhar para a dança Néo clássico – 3º e 4º Ano

22 e 24 de junho – 19h

Iniciação do circo – 1º Ano

22 e 25 de junho – 18h10

Brincando de circo – Baby Class

25, 26, 27 de junho, 02, 03 e 04 de julho – sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h

Espetáculo de Formatura do Curso Técnico em Dança

01 de julho – 20h

Fragmentos Poéticos – segunda turma do Técnico em Dança

30 de junho – 20h

Fragmentos do Espetáculo: Introspecto – Grupo Institucional de Dança