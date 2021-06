Região registra alta de 25% nos casos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 08:45



As sete cidades do Grande ABC registram alta de 25,4% na média móvel de casos de pacientes infectados pelo coronavírus. Com os 867 registros informados ontem pelas prefeituras, a região chegou a 8.996 contaminados nos últimos 14 dias, contra 7.175 dos 14 dias imediatamente anteriores. O indicador mostra que a pandemia voltou a ficar descontrolada.

Os infectados de ontem foram reportados pelas prefeituras de Mauá (400), Diadema (274), Santo André (96), São Bernardo (71), São Caetano (18) e Rio Grande da Serra (oito). No total, desde o início da pandemia, já são 198.611 contaminados, sendo que 182.307 estão recuperados da enfermidade.

Já em relação às mortes, as cidades apresentam recuo de 6,9%, com 514 falecimentos nos últimos 14 dias contra 552 dos 14 dias imediatamente anteriores. De acordo com os especialistas, variação na média móvel de até 15% é considerada estabilidade do indicador.

As novas mortes foram reportadas por Mauá (13), São Bernardo (dez), Ribeirão Pires (cinco), Santo André (três) e Diadema (um). No total, 8.226 moradores do Grande ABC já perderam a batalha para a Covid-19.

As sete cidades aplicaram ontem 8.637 vacinas contra o coronavírus, sendo 7.952 referentes à primeira dose e 685, à segunda. No total, são 719.955 pessoas que iniciaram o esquema vacinal, o que corresponde a 25,6% da população, e 336.251 que estão com a proteção completa, que significam apenas 11,9% dos moradores da região.

ESTADO

Os 645 municípios paulistas, juntos, registram durante toda a pandemia 3.370.234 casos de Covid e 114.542 óbitos. Nas últimas 24 horas foram 5.074 infectados e 138 novas mortes. Entre o total de contaminados, 3.032.806 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 354.376 foram internados e receberam alta hospitalar.

Até ontem, eram 24.386 pacientes internados no Estado, sendo 11.089 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 13.297 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,9% e na Grande São Paulo é de 79,5%.

BRASIL

De acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, foram mais 37.156 e 1.010 mortes em razão da Covid-19 no País. Assim, os números desde o início da pandemia chegaram a 16.984.218 infectados e 474.414 óbitos.

Ainda existem 3.932 mortes em investigação por equipes de saúde, dados relativos a domingo. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente. Já o número de pessoas recuperadas da Covid totalizou 15.408.401.