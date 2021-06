Múltiplos sites de mídia ficam foram do ar; Amazon também sofre instabilidade

08/06/2021 | 08:02



Vários sites operados por veículos de mídia enfrentam instabilidade na manhã desta terça-feira, 8. Por volta das 7h30, os endereços eletrônicos de The New York Times, Financial Times, Bloomberg e The Guardian eram alguns que estavam foram do ar. De acordo com a plataforma DownDetector, usuários também relatam problemas com a Amazon, Reddit, Paypal, entre outros. Ainda não estão claros quais são os motivos da ocorrência.