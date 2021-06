7 aeroportos diferentes para conhecer pelo mundo

Redação

Passar por aeroportos diferentes e conhecer suas peculiaridades faz parte da rotina de quem costuma viajar de avião. O Rota de Férias e a Quickly Travel, agência de viagens prepararam uma lista com sete complexos aéreos nada convencionais ao redor do mundo. Confira!

Aeroportos diferentes pelo mundo

1. Aeroporto Internacional Princesa Juliana (St. Martin)

Quickly Travel/iStock

Mundialmente famoso por conta da sua proximidade com a Praia de Maho, o Aeroporto Internacional Princesa Juliana, na ilha de Saint Martin, no Caribe, é uma atração à parte para os turistas que vistam o destino. A diversão é garantida tanto para os que estão prestes a aterrissar na pista de pouso, situada bem próxima à faixa de areia, como para os banhistas, que podem relaxar observando os aviões a pouquíssimos metros de suas cabeças.

É preciso ressaltar que os visitantes devem respeitar as normas de segurança da praia. Se aproximar muito da pista, por exemplo, pode causar acidentes. Uma vez no destino, a dica é curtir a “atração” de forma consciente e sem colocar ninguém em perigo.

2. Aeroporto de Paro (Butão)

Quickly Travel/iStock

Na terceira maior cidade do Butão, o Aeroporto Internacional de Paro surge para desafiar todos aqueles que querem desbravar o chamado “Reino da Felicidade”. Apenas um seleto grupo de pilotos amplamente treinados tem permissão para aterrissar ou decolar no local, devido à alta complexidade da operação. Inserido em um vale com mais de 2.200 metros de altitude e próximo da Cordilheira do Himalaia, o complexo é rodeado por picos com mais de 5.500 metros. A paisagem é de tirar o fôlego. As aterrissagens e decolagens, também.

3. Aeroporto de Barra (Escócia)

Quickly Travel/iStock

O Aeroporto de Barra, na Escócia, figura entre os principais aeroportos diferentes e inusitados. Ali, pousos e decolagens são realizados literalmente na praia. Os pilotos, além de conferirem as condições climáticas, precisam se atentar aos períodos de baixa maré, quando a “pista” não está encoberta pela água. Apenas pequenos aviões particulares estão aptos a utilizar o local.

4. Aeroporto de Courchevel (Alpes Franceses)

Quickly Travel/iStock

Reduto dos milionários durante a temporada de neve no hemisfério norte, a lendária estação de esqui de Courchevel, uma das mais luxuosas e badaladas do mundo, é atendida por um singelo aeroporto. Sua pista tem apenas 525 metros e termina em um penhasco. Apesar do “risco”, a vista é deslumbrante.

5. Aeroporto Internacional de Kansai, Osaka (Japão)

Quickly Travel/iStock

Se no Japão a falta de espaço é um problema constante, nem mesmo a escassez deste precioso recurso foi capaz de impedir a construção do colossal Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka. Erguido em 1994, em uma ilha artificial com quatro quilômetros de comprimento por um de largura, o aeroporto se destaca por possuir o maior terminal de passageiros do mundo, com 1.700 metros.

6. Aeroporto de Donegal (Irlanda)

Quickly Travel/iStock

No extremo norte da Irlanda, no Condado de Donegal, região relativamente famosa pelo ecoturismo, o Aeroporto de Donegal se destaca por oferecer aos passageiros uma aterrisagem digna de cinema. Com uma pista de pouso construída literalmente no meio do “nada”, é possível observar de tudo um pouco durante a descida ao solo: rochas e montanhas, praias de areias douradas, águas cristalinas e o imponente Monte Errigal ao alcance dos olhos.

7. Aeroporto Qamdo Bangda (Tibete)

Quickly Travel/iStock

Para os turistas que colecionam destinos curiosos e se impressionam com números, o Aeroporto Qambo Bangda, no Tibete, oferece métricas bem interessantes. O local é o segundo aeroporto mais elevado do mundo, situado a mais de 4.300 metros acima do nível do mar. O recorde de pista de aterrissagem mais longa também é dele. São 5500 metros de comprimento para minimizar os impactos da altitude.

