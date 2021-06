Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas cai a 79,8 em junho

08/06/2021 | 07:24



O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu para 79,8 pontos em junho, após atingir 84,4 pontos em maio, seu maior patamar em mais de 20 anos, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (8) pelo instituto alemão ZEW.

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 85, e sugere que a confiança na maior economia europeia voltou a se deteriorar neste mês. Apesar da queda, o indicador permanece em nível bastante elevado, ressaltou o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW mostrou significativo avanço de maio para junho, indo de -40,1 pontos para -9,1 pontos. Neste caso, a projeção era de aumento bem menor, a -25 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.