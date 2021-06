Nets derrotam Bucks e abrem 2 a 0 na semifinal do Leste; Suns vencem a primeira

08/06/2021 | 07:22



Com muita facilidade, o Brooklyn Nets atropelou o Milwaukee Bucks no ginásio Barclays Center, em Nova Iorque, no jogo 2 das semifinais da Conferência Leste, na rodada de segunda-feira dos playoffs da NBA. A partida foi rapidamente definida e terminou com o placar de 125 a 86. Com 2 a 0 na série melhor de sete, o time nova-iorquino viaja mais tranquilo até o Wisconsin para os dois próximos duelos.

Ainda sem James Harden, diagnosticado com uma fisgada no músculo posterior da coxa direita, Bruce Brown Jr. foi o escolhido para iniciar o jogo. Kevin Durant foi o principal destaque da equipe vencedora. Ele anotou 32 pontos e deu seis assistências em 32 minutos em quadra.

Outro astro dos Nets, Kyrie Irving também teve uma boa noite, com 22 pontos e seis assistências. A equipe foi dominante no ataque ao punir tanto a defesa por zona adversária como em "pick and rolls" para encontrar bandejas ou arremessos na meia distância.

Os Bucks, por outro lado, sofreram demais do início ao fim. Khris Middleton passou todo o primeiro quarto sem pontuar, enquanto que o astro grego Giannis Antetokounmpo fez apenas dois pontos. Por vezes, o time de Milwaukee viveu melhores momentos quando conseguiu atacar o garrafão e fazer uso de ter um time maior em estatura.

Apesar do mau início na partida, Antetokounmpo e Middleton foram os cestinhas na partida: o grego com 18 pontos e 11 rebotes e o ala com 17 pontos.

NO OESTE - Com jogo dinâmico em boa parte do confronto, o Phoenix Suns venceu o Denver Nuggets por 122 a 105, na Talking Stick Resort Arena, no Arizona, e abriu 1 a 0 na série melhor de sete das semifinais do Oeste. A segunda partida, mais uma vez em Phoenix, será nesta quarta-feira.

O cestinha da partida foi Mikal Bridges, que teve 23 pontos. Chris Paul e Deandre Ayton fecharam o jogo com "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos). O armador teve 21 pontos e 11 assistências, enquanto que o pivô obteve 20 pontos e 10 assistências. Devin Booker fez 21 pontos e distribuiu oito assistências.

Mesmo em noite um pouco mais apagada que o normal, o pivô sérvio Nikola Jokic seguiu sendo a referência dos Nuggets, terminando o jogo com 22 pontos e nove rebotes. Aaron Gordon teve 18 pontos.