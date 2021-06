Zona do euro: PIB cai menos do que inicialmente estimado no 1º tri, diz revisão

08/06/2021 | 07:21



A economia da zona do euro encolheu menos do que inicialmente estimado no começo de 2021, segundo revisão divulgada nesta terça-feira, 8, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). No primeiro trimestre, o PIB da zona do euro caiu 0,3% ante os três meses finais de 2020 e teve retração de 1,3% na comparação anual, mostra a terceira e última leitura do indicador.

Nas duas prévias anteriores, a Eurostat havia estimado queda de 0,6% do PIB da região entre janeiro a março e contração de 1,8% ante o mesmo período do ano passado. Apesar da revisão favorável da Eurostat, a economia da zona do euro entrou em recessão técnica nos primeiros três meses do ano, ao registrar perdas pelo segundo trimestre seguido em meio aos choques da pandemia de covid-19.