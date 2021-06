Arcrebiano Araújo é eliminado e Wesley Safadão comanda luau; saiba o que rolou no quinto episódio de No Limite!

08/06/2021 | 00:10



O raiar do sol na Praia Brava trouxe novos desafios para os participantes de No Limite. Devido ao jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o programa foi ar nesta segunda-feira, dia 7, e não na terça, como de costume. Após Lucas Chumbo pedir para sair do reality de sobrevivência e duas vitórias consecutivas da tribo Calango, o jogo está empatado - com seis ex-BBBs em cada time. Nesta semana, Paula Amorim não aceitou a derrota da última prova e cobrou os meninos por não ouvirem a opinião feminina.

- É importante a gente ser ouvida no mesmo nível que os meninos são ouvidos. A gente tem ideias legais que poderiam fazer a gente ganhar uma prova, mas as vezes eles são relutantes em aceitar, disparou.

Por outro lado, a vitoriosa equipe Calango decidiu mudar o visual de Kaysar para dar boa sorte nos desafios da vez. Com isso, Carol Peixinho e Gleici fizeram trancinhas na barba do sírio - que arrasou com o novo look. Aprovaram?

Na Prova do Privilégio, as tribos foram divididas em pares para completarem um circuito. Além de conquistarem os costumeiros suprimentos, André Marques anunciou que os vencedores também ganhariam um super luau comandado por Wesley Safadão - com direito a churrasco e cervejinha gelada. Parece que a ideia das trancinhas deu certo, já que Calango foi pra cima e garantiu os mimos com cheirinho de sucesso. Logo depois de se empaturrarem de espetinhos, os participantes não perderam tempo e foram até ao chão com os maiores hits do cantor!

- Que honra para mim. Estou muito feliz de estar com vocês. Imagino que esteja uma loucura aqui e a gente vai fazer um som para a gente se divertir, disse Safadão.

Durante a Prova da Imunidade, eles tiveram que catar coquinhos - literalmente! Entre o processo de pegar chaves, abrir cestos, catar cocos e colocá-los nos lugares indicados, Kaysar quebrou a chave, item importante e eliminatório do desafio, e entregou de bandeja a vitória para Carcará. Sendo assim, o time do sírio precisou encarar o Portal da Eliminação, mandando Bil Araújo para casa - que já não estava se sentindo bem.

- Estou bem chateado comigo mesmo, disse o ex-BBB18. Eita!