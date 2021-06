Antes tarde do que...

Do Diário do Grande ABC



07/06/2021 | 23:59



A Prefeitura de Diadema espera pegar carona no projeto do BRT (ônibus de alta velocidade) que irá ligar o Grande ABC à Capital e que terá estações em Santo André, São Bernardo e São Caetano. A intenção da administração diademense é encontrar uma forma de incluir a cidade na rota deste modal de transporte, que deverá começar a ser implementado no próximo mês, segundo informações do governo do Estado de São Paulo.

Provavelmente será tarde para propor alguma mudança no projeto. Entretanto, é preciso tentar. Buscar o diálogo e, quem sabe, abrir portas para a inovação. O que não pode de maneira alguma e, por omissão, perder o trem da história.

O primeiro passo foi dado, com o pedido de uma reunião com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, para saber se há ou não possibilidade de extensão do trajeto ou se é possível, por exemplo, algum tipo de ligação com o Corredor ABD.

O atual titular da pasta de Transportes na cidade, José Evaldo Gonçalo, cita a falta de um plano municipal de mobilidade como uma das causas de a cidade não ter sido colocada no percurso do BRT e elenca a não participação em fóruns sobre o tema ou mesmo a ausência no GT (Grupo de Trabalho) do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Falhas que ele pretende corrigir.

Precisa mesmo, pois mobilidade urbana é tema que nunca deveria ser relegado a segundo plano. É urgente encontrar soluções para aliviar os gargalos que travam as vias urbanas e que acabam afastando as cidades de investimentos e outros benefícios.

A população tem direito a ter transporte público de qualidade. Assim como os administradores públicos têm o dever de atuar para que isso ocorra.

Se não for mais viável a inclusão neste ramal do BRT, que se busquem alternativas para o futuro. É imperativo manter aberto o canal de diálogo entre município e Estado.