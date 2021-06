A polêmica em quadra de society

Raphael Rocha

08/06/2021



Neste fim de semana, confusão foi registrada em uma quadra de futebol society no Rudge Ramos, em São Bernardo, que reverberou junto à classe política da cidade. Na Rua do Sacramento, em terreno que fica atrás da antiga fábrica da Bacardi Martini, o vereador licenciado e secretário de Cidadania e de Pessoa com Deficiência, Pery Cartola (PSDB), decidiu montar o espaço de entretenimento. Mas a área foi fortemente impactada com a pandemia de Covid-19. Mais recentemente o prefeito Orlando Morando (PSDB) baixou toque de recolher diante do aumento do número de casos de novo coronavírus. Mesmo assim, o local permaneceu aberto. Sexta-feira à noite e sábado pela manhã, moradores do local chamaram a GCM (Guarda Civil Municipal) alertando sobre o funcionamento irregular das quadras de futebol. A informação que circulou fortemente na classe política foi a de que agentes chegaram a ir ao local, porém, voltaram sem autuar ninguém.

Balanço

A administração do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), diz que, no fim de semana, atendeu a 23 chamados de aglomeração na cidade, dispersando festas irregulares nos bairros Jardim Beatriz, Chácara Sergipe, Alvarenga, Vila São José, Sítio Bom Jesus, Jardim do Mar, Baeta Neves e Taboão. O episódio da quadra de futebol society no Rudge Ramos passou despercebido.

Na fila

O vereador Toninho Tavares (PSDB), de São Bernardo, tem se aproximado do deputado federal Alex Manente (Cidadania) e deve reforçar o time do parlamentar federal em busca da reeleição. Toninho, inclusive, tem dito ao grupo político – que também tem seu irmão, o ex-vereador José Walter Tavares – que pode até ser vice caso Alex venha candidato a prefeito em 2024.



Visita

Aliás, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) recebeu a visita, em seu escritório político em São Bernardo, do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano.



Mora e não mora

Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (SD) foi questionado nas redes sociais por que se mudou da cidade – hoje mora em Santo André. Inicialmente classificou como fake news a informação sobre a alteração de endereço. Depois, nas entrelinhas, confirmou que está morando em Santo André. “O Atila é filho de Mauá, mas é filho do Estado de São Paulo e de outras cidades também.”



Mudança à vista

Tem avançado debate para mudança na presidência da FUABC (Fundação do ABC), com o objetivo de pacificar a relação entre as prefeituras mantenedoras da organização social. Pode ser que até o fim do mês se concretize a saída de Adriana Berringer Stephan, atual dirigente da entidade, para dar lugar a um presidente transitório, já que no fim do ano Santo André terá direito à indicação.



Aglomeração

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), participou de atividade liderada pelo grupo de motoqueiros Abutres, durante inauguração de nova sinalização turística de acesso à cidade. Centenas de motoqueiros ficaram aglomerados, com o prefeito ao lado. Alguns estavam de máscara, outros não.



Encontro

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se reuniu ontem com o líder do governo na casa, Professor Jobert Minhoca (PSDB), em encontro externado pelo vereador. Nos últimos dias, circulou a informação que a base situacionista mostrou descontentamento com a postura de Minhoca na liderança, fazendo chegar ao chefe do Executivo um pacote de críticas. Paulo Serra, porém, tem prestigiado o correligionário. Minhoca quer ser candidato a deputado federal no ano que vem.